Fórmula Vee entra na reta final do Campeonato Paulista em Interlagos

(Foto: Fernando Santos)

A Fórmula Vee entra na reta decisiva na briga pelo título do Campeonato Paulista neste fim de semana, com a disputa da 8ª etapa, em Interlagos. Três pilotos despontam como favoritos e apenas um ponto separa o primeiro do segundo colocado.

Faltando apenas três etapas para o final da competição, Cristiano Denardi lidera com 68 pontos, apenas um à frente do atual bicampeão estadual, Heitor Nogueira. Na cola dos primeiros colocados está Gabriel Silva, com 60 pontos.

Campeão nos EUA da Challenge Cup Series (associação de FVee que reúne pilotos americanos e do Canadá), Murillo Latorre perdeu várias provas em Interlagos, mas ainda está na disputa do título. Ele divide a quarta posição com Zigomar Júnior, ambos com 54 pontos.

“São pelo menos cinco excelentes pilotos em condições de ganhar o campeonato”, afirma Wilsinho Fittipaldi”, consultor e instrutor da Fórmula Vee. “As corridas anteriores foram muito disputadas, sendo decididas na última volta, com quatro ou cinco carros chegando juntos. Acredito que nessas três provas finais não será diferente.”

Para Wilsinho, a pontuação mostra que não há um favorito ao título. “A diferença é muito pequena entre os cinco primeiros. Ainda há muitos pontos em disputa, tem a questão do descarte (dos três piores resultados), por isso a briga pelo título está aberta.”

Wilsinho destaca também o equilíbrio técnico da categoria: “A FVee tem como sua principal característica ser uma formadora de pilotos. É assim desde sua criação no Brasil, há 50 anos. Por isso os carros estão no mesmo nível, com padrões de fábrica e baixo custo. Tudo para que a disputa seja entre os pilotos e vença o melhor.”

Após a prova deste sábado, restarão apenas mais duas corridas pelo Campeonato Paulista: dia 2 de setembro e 16 de dezembro, ambas em Interlagos.

Para saber mais sobre a FVee, acesse www.fvee.com.br

Programação da 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee em Interlagos:

Sexta-feira (18/8):

Treinos livres: 7h30 às 8h30 e 11h50 às 12h50

Sábado (19/8):

Treino classificatório: 7h30 às 7h55

Prova válida pela 8ª etapa do Paulista: 10h15 (12 voltas ou 30 minutos)

Domingo (20/8):

Treino classificatório: 8h20 às 8h35

Prova extra: 15h10

Classificação do Campeonato Paulista após sete de dez etapas, com o descarte dos três piores resultados (dez primeiros colocados):

1)Cristiano Denardi – 68 pontos

2)Heitor Nogueira – 67

3)Gabriel Silva– 60

4)Zigomar Júnior – 54

5)Murillo Latorre – 54

6)Gabriel Paulino – 46

7)Cesar Gallagi – 36

8)Kenner Garcia – 28

9)Guilherme Silva – 15

10)Lélio Assumpção – 12