Rafael Câmara disputa primeira etapa do Torneio KGV e final da Copa Rotax neste fim de semana

(Jackson de Souza)

O segundo semestre vai começar com tudo na disputa da primeira etapa do Torneio KGV, válido como 7ª etapa da Copa São Paulo de Kart do Kartódromo da Granja Viana. Com programação nesta sexta-feira (18) e sábado (19) na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, o pernambucano Rafael Câmara vai em busca de bons resultados para acirrar ainda mais a disputa pelo título geral da Copa SP KGV. Atualmente, na Copa São Paulo KGV, o piloto do kart #88 da equipe Sabiá Racing ocupa a quarta colocação no geral. As corridas do fim de semana também vão contar como terceira e última etapa da Copa Rotax, onde é o líder.

“Não vejo a hora de voltar a acelerar e quero começar esse segundo semestre com tudo. Vai ser um desafio a mais ter três baterias no fim de semana, mas também será mais tempo pilotando e isso é ótimo. Agora é hora de concentrar e fazer o máximo para conseguir fazer boas corridas e brigar pelo título do Torneio KGV e também da Copa Rotax”, disse o piloto de 12 anos, que faz a sua primeira temporada na categoria Rotax Júnior Max.

O percurso previsto para a etapa na Granja Viana será disputado em sentido horário e tem 830 metros de extensão, com oito curvas, sendo seis para a direita e duas para a esquerda. A programação para a categoria Rotax Júnior Max começa na sexta-feira às 9h, com o Warm Up de 13 minutos. Às 10h será a vez da tomada de tempo para a primeira corrida, que acontece às 11h35, com 25 voltas de duração. As duas outras baterias previstas, acontecem no sábado às 10h10 (Prova 2) e 12h10 (Prova 3). Segundo a organização, as tomadas de tempo e provas podem ser adiantadas em até 20 minutos.

Aos 12 anos de idade, Câmara é um dos principais nomes do kartismo nacional atual. Entre os títulos do piloto estão o Campeonato Sul-americano Rotax 2016, Brasileiro Rotax 2016, Copa Rotax 2016 e 2017 e o prêmio Capacete de Ouro 2015 e 2016, oferecido pela Revista Racing aos destaques do automobilismo.

Confira a programação para a categoria Rotax Júnior Max:

Sexta-feira, dia 18 de agosto

9h – Warm Up (13 minutos)

10h – Tomada de tempo (6 minutos)

11h35 – Prova 1 (25 voltas)

Sábado, 19 de agosto

8h40 – Warm Up (9 minutos)

10h10 – Prova 2 (25 voltas)

12h10 – Prova 3 (25 voltas)