Cristian e Beco vencem no primeiro dia do Rally dos Sertões

(Marcelo Machado/Fotop)

A equipe X Rally Team começou o Rally dos Sertões 2017 onde terminou 2016: em primeiro lugar. O roteiro de Goiânia a Goianésia reservou um total de 680 quilômetros, dos quais 306 de trecho cronometrado recheado de dificuldades para pilotos e navegadores. Sobressaiu a dupla campeã do ano passado: Cristian Baumgart e Beco Andreotti literalmente voaram – a foto acima não deixa mentir – e cravaram o melhor tempo da especial.



A dupla do NWM Ford Ranger V8 #301 cravou o trajeto em 4h06min12s48, fechando o dia com 4min28s de vantagem sobre Sylvio de Barros e Rafael Capoani. “A organização do Sertões cumpriu a promessa. Eles nos avisaram que este seria um primeiro dia dos mais duros de toda a história da competição. E foi mesmo”, destacou Cristian Baumgart.



Beco Andreotti corroborou as palavras de seu piloto. “Muita poeira, daquela densa, que você não enxerga um palmo à frente, e com trechos muito perigosos com erosões, pedras, partes mais travadas... Daqueles dias traiçoeiros, que pode pegar qualquer um de surpresa e arruinar o rali. Fico feliz em ter terminado esse dia, ainda mais com um resultado extremamente positivo”, afirmou o navegador.



De fato, trechos traiçoeiros. Que o digam Marcos Baumgart e Kleber Cincea, que não completaram a especial deste domingo. A dupla do NWM Ford Ranger V8 #303 capotou ainda no quilômetro seis do trecho cronometrado. “Pegamos uma erosão, o carro subiu demais e acabamos virando. Foi só um susto, mas que nos deixou muito chateados, ainda mais por se tratar do primeiro dia de rali”, disse Marcos. Piloto e navegador não sofreram nenhum ferimento.



“Já no começo vimos que seria uma especial daquelas bem complicadas. De qualquer forma, posso me considerar sortudo porque eu e o Marcos estamos inteiros. Isso prova o quanto o nosso equipamento é forte, resistente e bem construído”, apontou Cincea.



A equipe X Rally Team avalia a extensão dos danos no carro enquanto Marcos e Kleber deverão decidir na manhã desta segunda-feira (21) se continuam ou não na disputa.



A segunda-feira marca o início da etapa maratona, em que os veículos não podem ter nenhum tipo de apoio mecânico. Serão 326 quilômetros entre Goianésia e Santa Terezinha de Goiás, com 248,16 quilômetros de trecho cronometrado.