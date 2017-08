Pedro Piquet perto do top5 na FIA Fórmula 3 Euro em Zandvoort

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Pedro Piquet completou neste domingo seu segundo melhor fim de semana na temporada-2017 da FIA Fórmula 3 Euro em Zandvoort, na Holanda. Foram duas pontuações em três corridas totalizando 14 pontos, abaixo apenas dos 24 somados em Norisring, onde o brasileiro obteve um segundo lugar.

Depois de terminar em sétimo lugar na corrida de sábado, o brasileiro ficou pelo caminho logo na primeira volta da segunda bateria após contato com o companheiro de equipe Joey Mawson. Mas na terceira prova, Pedro teve atuação segura e terminou em sexto, a menos de um segundo de alcançar um top5.

Correndo na casa da equipe holandesa Van Amersfoort, Pedro partiu de oitavo no grid da terceira prova e de imediato ganhou uma posição. No meio da prova, o brasileiro subiu para sétimo após problemas com Callum Ilott e passou a pressionar o quinto colocado Jake Hughes.

Numa pista de difíceis ultrapassagens, Pedro por pouco não conseguiu ganhar a posição de Hughes na freada para a curva Tarzan no fim da reta dos boxes. O brasileiro colocou do lado de fora e chegou a travar o pneu dianteiro direito mas não pôde completar a manobra.

Pedro insistiu até o fim, e cruzou a linha de chegada a apenas 0s463 de Hughes. Com o resultado, Piquet subiu para 12º na classificação geral a apenas 26 pontos do top10, faltando três rodadas triplas e 225 pontos ainda em disputa.

A próxima etapa da FIA Fórmula 3 Euro será disputada nos dias 9 e 10 de setembro em Nürburgring (Alemanha).