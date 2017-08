Gabriel Silva vence em Interlagos e assume a liderança do Paulista de FVee

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Gabriel Silva brilhou duplamente na 8ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, disputada sábado (19/8) em Interlagos. Ele venceu a prova e assumiu a liderança da competição, em busca do seu segundo título na temporada.

O “Amazonense Voador” cravou mais uma chegada "FVeeletrizante". Os quatro primeiros colocados terminaram separados por menos de um segundo. Gabriel Silva venceu por apenas 0s085.

“Em razão da chuva, a pista estava muita escorregadia. E com quatro carros brigando pela vitória, foi preciso ser rápido e cuidadoso. No final, deu tudo certo”, disse o piloto amazonense, que conquistou a sua segunda vitória no campeonato.

Gabriel Silva largou em segundo lugar e se manteve entre os primeiros colocados até a segunda metade da prova, quando tomou a ponta e não perdeu mais.

Com o resultado, ele assumiu a liderança do Paulista com 80 pontos, apenas um de vantagem sobre o paulista Heitor Nogueira, que abandonou a prova por problemas mecânicos.

Cristiano Denardi, que liderava a competição, chegou em quinto e caiu para o terceiro lugar na classificação.

A duas etapas do final, o amazonense vai tentar o segundo título no ano. No início deste mês, ele faturou a Copa Minas, em Curvelo.

“A cada prova, o Gabriel tem sido rápido e inteligente. Principalmente em condições como essa, com a pista bastante escorregadia, evitar erros foi fundamental. E, claro, saber acelerar na hora certa”, disse Wilsinho Fittipaldi, consultor e instrutor da FVee.

A próxima etapa do Paulista, marcada para 2 de setembro, foi adiada em razão da interdição total de Interlagos. O autódromo será fechado para as reformas visando o GP Brasil de Fórmula 1, em 12 de novembro.

A previsão é que a 9ª e penúltima prova da FVee seja disputada no final de novembro, após a F1. A corrida decisiva será dia 16 de dezembro.

Para saber mais sobre a FVee, acesse www.fvee.com.br

Resultado da 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, sábado (19/8), em Interlagos:

1)Gabriel Silva, 27min13s176

2)Zigomar Júnior, a 0s085

3)Gabriel Paulino, a 0s140

4)Murillo Latorre, a 0s759

5)Cristiano Denardi, a 7s832

6)Cesar Gallagi, a 8s598

7)Alberto Otazú, a 13s755

8)Lélio Assumpção, a 15s873

9)Rodrigo Gimenes, a 36s809

10)Guilherme Silva, a 47s338

11)Augusto Santin, a 1min50s820

12)Amaro Brandão, a 2min12s432

Não classificado: Heitor Nogueira, a 8 voltas



Classificação do Campeonato Paulista após oito de dez etapas, com o descarte dos três piores resultados:

1)Gabriel Silva – 80 pontos

2)Heitor Nogueira – 79

3)Cristiano Denardi – 76

4)Zigomar Júnior – 69

5)Murillo Latorre – 64

6)Gabriel Paulino – 58

7)Cesar Gallagi – 44

8)Kenner Garcia – 32

9)Guilherme Silva – 16

10)Lélio Assumpção – 15

11)Rodrigo Gimenes – 14

12)Paulo Loco – 10

13)Thiago Vaz – 8

14)Alberto Otazú – 7

15)David Taylor (GBR) – 6

16)Gustavo Camilo – 4

17)Suzane Carvalho – 2

18)Christopher Robson(EUA) – 2

19)Plínio Cintra – 1

20)Leandro de Paulo – 1

21)Augusto Santin – 1