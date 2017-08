Augusto Farfus faz corrida de recuperação nos 1000km de Suzuka

(Foto: Divulgação)

A tradicional prova dos 1000km de Suzuka teve sua última edição disputada no último domingo (27 de agosto), no Japão. A partir da próxima temporada, a corrida passa a se chamar 10h de Suzuka, e, além dos carros que competem regularmente no Super GT japonês, também poderão se inscrever na disputa de forma pontual os carros de GT3 de outros campeonatos internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, Augusto Farfus integrou o trio da equipe BMW Team Studie, fazendo uma boa corrida de recuperação e beirando o top-10 na categoria GT300.

Ao lado de Jörg Müller e Seiji Ara, a bordo da BMW M6 GT3, o trio teve dificuldades na classificação, e ainda teve de largar dos boxes depois de problemas com o ar-condicionado durante o warm-up para a corrida, já no domingo. Mesmo saindo do fim do pelotão, em 30º na categoria, eles conseguiram uma grande evolução ao longo das 158 voltas no mítico circuito de Suzuka. Farfus cumpriu dois stints no carro, sendo o responsável por cruzar a linha de chegada na 11ª posição.

“A experiência de correr no Japão, como sempre, foi muito boa. Tivemos um problema no ar-condicionado no warm-up que nos obrigou a largar dos boxes, então saímos em último, mas fizemos todos um bom trabalho em uma corrida de recuperação, e eu consegui fazer a volta mais rápida e o stint mais rápido do carro. Nosso objetivo real era chegar no top-10, já que o BoP (balance of performance) aqui não é tão favorável ao nosso carro, e batemos na trave disso. Mas mesmo assim, ficamos satisfeitos com nosso fim de semana. E agora, volto para as disputas do DTM com força total nessa reta final”. Comenta o piloto.

Agora, Augusto Farfus volta para a Europa onde se concentra na reta final do DTM, cuja próxima etapa acontece em Nürburgring, entre 8 e 10 de setembro. A categoria ainda passa pela Áustria, também em setembro, antes do encerramento do campeonato, em Hockenheim, nos dias 13 a 15 de outubro.