Diego Pierluigi garante mais um pódio pra Híbridos Club. Alex Barros fica em 5º e segue líder

Diego Pierluigi #84 acelerando no autódromo Ayrton Senna (Sampafotos)

A quinta etapa do SuperBike Brasil, realizada neste domingo (27) no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR) foi eletrizante e com muitas disputas e trocas de posições. A briga pela liderança foi muito concorrida, e definida apenas nas voltas finais. Eric Granado venceu. Diego Pierluigi, piloto da Híbridos Club Alex Barros Racing, chegou logo atrás, em segundo, e garantiu novo pódio para o time. Diego Faustino ficou em terceiro. Alex Barros completou a disputa na quinta colocação e se manteve na liderança da tabela, agora com 98 pontos. O campeonato segue no Paraná e terá a próxima etapa em Curitiba, no dia 24 de setembro, com rodada dupla para a categoria SBK.

Mais uma etapa de muito equilíbrio e brigas acirradas por posições. Barros e Pierluigi largaram bem. O concorrente Eric Granado caiu de posição, indo para quinto, enquanto que Diego Faustino assumiu a ponta. A partir daí, Pierluigi, com ritmo forte começou a atacar para buscar posição. Pouco depois assumiu o segundo lugar, ultrapassando o companheiro Barros. Depois, sofreu pressão de Eric, que vinha se recuperando. Foi ultrapassado por Eric, que assumiu a ponta, então travou bela briga com Faustino pelo segundo lugar. Mas o argentino só garantiu a segunda posição a duas voltas para o fim, conquistando seu segundo pódio na temporada.

“Foi uma corrida muito boa, competitiva e difícil. Fiz uma boa largada e superei o Alex, e cheguei no Diego (Faustino), o Alex voltou a me superar, mas logo retomei a posição. A moto estava bem acertada e eu tinha um bom ritmo de corrida, mesmo sem controle de tração, o que deixou o equipamento mais escorregadio, e ainda tivemos o forte calor na pista. Fiquei feliz porque andei em um ritmo forte e acompanhei o Eric. E tivemos um resultado importante para a equipe, que sempre trabalha muito. Acho que daqui pra frente, as corridas vão ser cada vez mais disputadas. Eu ainda estou longe dos líderes na tabela, mas estou chegando, e será um passo de cada vez”, comemorou Pierluigi, da Honda CBR 1000RR #84, que avançou uma posição na classificação, e agora é o quinto, com 65 pontos.

Alex Barros sabia que tinha que lutar muito para alcançar o pódio, e segurou suas posições enquanto pode, mas sofreu com alguns problemas em seu equipamento #4, e acabou perdendo importantes lugares e pontos na disputa. Barros soube segurar o quarto lugar durante toda a corrida, mas ao final foi superado por Wesley Gutierrez e completou a prova em quinto. Com o resultado somou 11 pontos e se mantém líder da temporada, agora com 98 pontos.

“Não estou feliz com meu resultado. Tive problemas o fim de semana todo e infelizmente não consegui acompanhar o ritmo dos primeiros. Fico chateado, mas não devo me lamentar. O que tenho que fazer é virar a página e continuar trabalhando. Saio daqui preocupado e já pensando no que podemos melhorar para a próxima etapa, que será em rodada dupla. Não dá para vacilar”, disse o piloto de 46 anos.

Apesar de seu resultado pouco favorável, o chefe de equipe Híbridos Club ficou contente pela conquista de seu companheiro. “O Diego vinha andando melhor do que eu o fim de semana todo e fez uma bela corrida hoje, acompanhando o ritmo do Eric e do Faustino. Ele não vendeu fácil a vitória, e foi sem dúvida, um bom resultado para equipe”, finalizou o comandante do time.

José Duarte sofre nova queda e não completa a prova em Londrina

José Duarte não teve um dia feliz na pista londrinense. O jovem de 19 anos e que disputa a categoria SuperSport 600cc, largou em quinto e tinha ritmo bom, chegou a ficar em quarto na disputa, mas quinta volta acabou sofrendo uma queda e não teve condição de retornar à prova. O cearense não completou a etapa de Londrina e não pontuou.

“Eu fiz uma boa largada e vinha bem, estava em quarto e acompanhando o terceiro de perto para tentar atacar mais adiante. Infelizmente eu entrei forçado em uma curva e a moto escorregou de frente e acabei caindo, tentei voltar para prova, mas a moto estava sem a pedaleira e infelizmente não deu para retornar. Estou bem triste com isso, pois tinha tudo para ser uma boa corrida para mim. Eu vinha evoluindo bastante durante o fim de semana e esperava concretizar com um bom resultado, mas não deu. Agora é pensar na próxima etapa e ir em busca dos pontos perdidos”, declarou Duarte, do da moto Honda CBR 600RR #97.

Confira os resultados da 5ª etapa em Londrina (Top-10):

Categoria SBK

1) 151-Eric Granado (P), 16 voltas em 20min39s854

2) 84-Diego Pierluigi (P), a 0.901

3) 68-Diego Faustino (P), a 3.687

4) 15-Wesley Gutierrez (P), a 13.403

5) 4-Alex Barros (P), a 14.457

6) 17-Danilo Lewis (P), a 15.749

7) 71-Joelsu Mitiko (P), a 38.627

8) 6-Jeferson Friche (PAE), a 46.448

9) 12-Davi Lara Costa (P), a 1:08.563

10) 83-Danilo Berto (PA), 1:09.244



Categoria SuperSport 600 cc (Top-10):

1) Maximiliano Gerardo, 14 voltas em 18min46s217

2) 77-Lucas Torres (P), a 2.917

3) 28-Pedro Sampaio (P), a 3.269

4) 29-Sebastian Salom (P), a 24.326

5) 52-Rafael Rigueiro (STK), a 43.072

6) 9-Andre Verissimo (PE), a 51.975

7) 32-Leandro Esposito (PAE), a 58.444

8) 56-Julio Cesar B. Fortunato (PE), a 59.439

9) 117-Dudu Costa Neto (PE), a 59.809

10) 96-Raphael Brito "Fletado" (PA), a 1:07.56

Não completou

97-José Duarte (P), a 9 voltas

Classificação da temporada - após cinco etapas (Top-10) *:

Categoria SBK

1) 4-Alex Barros, 98 pontos

2) 151-Eric Granado, 86

3) 68-Diego Faustino, 81

4) 15-Wesley Gutierrez, 67

5) 84-Diego Pierluigi, 65

6) 51-José Luiz T. Cachorrão, 46

7) 12-Davi Lara Costa, 43

8) 17-Danilo Lewis, 36

9) 34- Bruno Corano, 23

10) 177-Marcelo Skaf, 22

Categoria SuperSport Pro:

1) 28-Pedro Sampaio, 94

2) 77- Lucas Torres, 86

3 77-Sebastian Salom, 74

4) 9-André Veríssimo, 50

5) 56-Julio Cesar Fortunato, 46

6) 22-Alex Schultz, 41

7) 97-José Duarte, 40

110-Dudu Costa Neto, 40

9) 7-Lucas Dezero, 31

10) 23-Ives Moraes, 30

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas