Rafael Câmara vence sexta etapa da Copa SP Light em Barueri

Rafael Câmara comemora vitória em Aldeia da Serra (Jackson de Souza)

Uma semana após conquistar a Copa Rotax, o pernambucano Rafael Câmara voltou a acelerar e disputou no último sábado (dia 26) a sexta etapa da Copa SP Light de Kart, no kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri (SP). E o piloto de 12 anos, da equipe Sabiá Racing, deu um novo show na categoria Júnior Menor e ficou com a vitória na etapa ao vencer uma das baterias e chegar em terceiro na outra disputa. Rafa também fez a melhor volta nas duas baterias.



O piloto do kart #188 largou em sexto na primeira prova e foi pra cima, já assumindo a quinta posição. Na sequência, Rafael ganhou o quarto posto e, faltando seis voltas para o final, fez uma bela ultrapassagem para garantir o terceiro lugar. Foram 16 voltas disputadas, com a vitória de João Victor Camargo.



Na segunda bateria, o pernambucano partiu de terceiro, assumiu a segunda posição na largada e logo pulou para primeiro. O piloto conseguiu abrir uma boa vantagem, chegando 4,7 segundos à frente do segundo colocado, após a disputa de 17 voltas.



“Na tomada, não conseguimos o acerto ideal e fiquei em sexto. Mas na corrida o kart estava bom, virando rápido a cada volta e terminei em terceiro a primeira bateria. Na segunda prova, deu tudo certo e fiquei em primeiro. A temperatura estava mais alta e o kart reagiu ainda melhor na pista e abri uma boa vantagem para garantir a vitória na etapa”, comemorou.



Na soma das duas provas, Rafael ficou com 19 pontos, contra 18 de Guilherme Figueiredo, que lidera a temporada, com 58 pontos. Mesmo não tendo disputado as duas primeiras etapas, em virtude dos campeonatos que competiu na Europa, Câmara já está na vice-liderança, a apenas dois pontos do líder.



Nas quatro etapas que participou do Light este ano, Câmara venceu duas, ficou em segundo e terceiro lugares. O próximo compromisso do piloto será no dia 16 de setembro em mais uma disputa da Copa São Paulo de Kart da KGV pela Rotax Júnior Max, a segunda rodada do Torneio KGV.



Os resultados da sexta etapa da Copa SP Light de Kart na Júnior Menor (Top-5):



Corrida 2

1 #188 Rafael Câmara 17 voltas em 13min12s575

2 #18 Guilherme Figueiredo a 4s721

3 #78 Gabriel Gomez a 4s938

4 #45 Matheus Przewalla a 5s092

5 #105 Ricardo Gracia a 9s370



Corrida 1

1 #110 Joao Victor Camargo 16 voltas em 12min19s681

2 #18 Guilherme Figueiredo a 2s138

3 #188 Rafael Câmara a 3s582

4 #80 Fabricio Fardim a 7s717

5 #105 Ricardo Gracia a 7s945



Classificação Etapa (Top-5):

1 Rafael Câmara 19 pontos

2 Guilherme Figueiredo 18

3 Ricardo Garcia 12

4 Matheus Przewalla 12

5 Gabriel Gomez 12