Granja Viana será o palco da 19º edição da Seletiva de Kart Petrobras

(Fábio Oliveira)

Pela sétima vez em 19 edições, a Seletiva de Kart Petrobras realizará a disputa de sua final no kartódromo internacional da Granja Viana, em Cotia (SP). A pista tem uma forte ligação com o evento e foi a sede da primeira decisão em 1999. No ano passado, o campeão da histórica edição de 18 anos de um dos principais torneios de apoio ao kartismo nacional também foi conhecido no traçado paulista.

Como de costume, serão dois dias de disputas para definir o vencedor da Seletiva de Kart Petrobras 2017 nos dias 31 de outubro e 1o de novembro. “Encontramos na Granja Viana a estrutura para as nossas necessidades técnicas e especialmente a parceria ideal para realizar a final de mais uma edição. Com 12 pilotos selecionados, cada um de um canto do país, a localização do kartódromo também facilita bastante a parte logística”, lembrou Binho Carcasci, organizador e idealizador da Seletiva.

“Como o kartódromo passou por uma grande reforma este ano, o novo asfalto também será um dos atrativos da final e vamos tentar encontrar um traçado inédito para a disputa”, completou Carcasci.

Em 1999, na primeira final na Granja Viana, o título da Seletiva de Kart Petrobras ficou com o paulista Danilo Dirani, que corre atualmente na Copa Truck. No ano passado, o campeão foi Marcel Coletta, que segue disputando provas de kart e Fórmula 3.

Doze kartistas estarão na grande final de 2017. Até o momento, seis já garantiram suas vagas nas etapas classificatórias: os gaúchos Pedro Goulart e Arthur Leist, o paranaense Edgar Bueno Neto, os mineiros Gabriel Paturle e Lucas Grosskopf e o brasiliense Lucas Okada.

A próxima etapa classificatória da Seletiva de Kart Petrobras acontecerá no dia 23 de setembro, em Aldeia da Serra (SP), dentro da Copa SP Light de Kart.

Os finalistas concorrerão a maior premiação da modalidade no país. Além do prêmio de 85 mil reais para o campeão e 8 mil para o vice-campeão, três vencedores participarão de um programa de orientação que inclui um teste com simulador de F-1 na Europa, um teste com uma equipe do automobilismo de base europeu, com a orientação de um coaching, acompanhamento físico e psicológico, experiência com carros de turismo no Brasil, palestra sobre marketing e media training.

Pilotos já classificados (seis das 12 vagas):

Pedro Goulart (RS)

Edgar Bueno Neto (PR)

Arthur Leist (RS)

Gabriel Paturle (MG)

Lucas Grosskopf (MG)

Lucas Okada (DF)

O calendário da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras: *

Fase Classificatória

1ª Etapa – 22 de julho – Penha (SC) – Campeonato Brasileiro de Kart

2ª Etapa – 19 de agosto – Vespasiano (MG) – Taça Minas Gerais de Kart

3ª Etapa – 23 de setembro – Aldeia da Serra (SP) – Copa SP Light de Kart

4ª Etapa – 14 de outubro – João Pessoa (PB) – Copa Brasil de Kart

Final

31 de outubro e 1o de novembro – Kartódromo da Granja Viana – Cotia (SP)