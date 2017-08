Lucas Kohl encara o último desafio da temporada 2017 da USF2000

(Indianapolis Motor Speedway, LLC Photo)

Lucas Kohl encara neste final de semana a oitava etapa da temporada da USF2000 de 2017, em Watkins Glen, que fica no estado de Nova Iorque, com uma prova única, no dia 02 de setembro. Depois de somar bons resultados e um pódio em Road America, na terceira colocação, o brasileiro Lucas Kohl pretende encerrar a temporada em alta.

O jovem piloto, que faz sua segunda temporada na categoria que é o primeiro passo para chegar a F-Indy, destaca que foi um ano de muito aprendizado e evolução. “Estou bem satisfeito com todas as coisas que aconteceram nesse ano e espero poder fazer mais um bom trabalho, quem sabe buscando minha primeira vitória na categoria. Seria um encerramento perfeito”, revelou.

A tradicional equipe americana Pabst Racing de Kohl conquistou o campeonato de equipes com uma etapa de antecipação. A programação da etapa de encerramento inicia nesta sexta-feira (01), com o primeiro treino às 9h, o segundo ensaio acontece às 14h. No sábado (02), a USF2000 entra na pista às 9h, para o classificatório que definirá o grid de largada, com a corrida marcada para as 14h15, horário de Brasília.