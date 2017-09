Lucas Kohl fecha temporada na sétima colocação pela USF2000

(Indianapolis Motor Speedway, LLC Photo)

A Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda chegou ao fim neste sábado (02), em Watkins Glen, no estado de Nova York, com o brasileiro Lucas Kohl ficando na nona posição na prova final. O jovem competidor chegou a andar entre os seis primeiros, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo no final, quando seu fórmula caiu de rendimento.

Ao todo foram, oito etapas, sendo seis rodadas duplas, onde Kohl apresentou um grande crescimento da segunda metade em diante do campeonato, tendo resultados expressivos na competição com um terceiro lugar em Road America, dois top5 (quarto em Mid-Ohio e quinto em Toronto) e três top10 (sexto também em Road America, sétimo em Iowa e o nono na prova final), finalizando a temporada na sétima posição na tabela de classificação. No campeonato de equipes, o time do brasileiro – a Pabst Racing – foi o campeão de 2017.

“Foi uma boa temporada. De bastante aprendizado também. As primeiras etapas foram um pouco difíceis, mas a partir de Road America, onde consegui um pódio, as coisas evoluíram. Fizemos vários testes e também consegui classificar sempre melhor e ter bons resultados, entrando no top10 e chegando sempre perto do top5. Acho que se não tivesse os problemas no início poderia ter brigado para ficar entre os cinco primeiros no campeonato, mas foi um ano de experiência muito boa com a Pabst - uma família que vive de corridas e trabalha de um jeito muito bom - de um modo geral foi um bom ano e valeu a reviravolta que demos na segunda metade do campeonato”, salientou o gaúcho de Santa Cruz do Sul.