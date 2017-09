Punição nos treinos frusta Nelsinho Piquet no México

(Foto: Divulgação)

Nelsinho Piquet completou neste domingo, 03, as 6 Horas do México pelo Mundial de Endurance na quinta colocação na classe LMP2. O piloto da Rebellion Racing conduziu o protótipo Oreca na parte final da prova e foi o nono na classificação geral.

A triplulação do carro #13 havia ficado com a décima colocação do grid geral, sexto na LMP2, mas foi prejudicada desde o começo da prova devido a uma punição por problemas na classificação de sábado e largou do fim do pelotão, em 26º.

Apesar disso, o dinamarquês Daniel Heinemeier-Hansson terminou seu turno em nono na classe. Já o suíço Mathias Beche evoluiu e chegou a andar em quarto mas entregou o carro em quinto.

Nelsinho assumiu o protótipo e estabeleceu um ritmo constante, mas a tripulação da Rebellion estava distante da briga pelo pódio. A previsão de chuva fez a equipe tentar uma última cartada ao não trocar os pneus do carro #13 num pit stop e apostar numa virada no tempo que permitisse ao time poupar uma troca.

“O carro não esteve rápido o suficiente e ainda fomos punidos, o que nos fez perder tempo, ou seja, uma coisa foi atropelando a outra. No fim, arriscamos ao não trocar o pneu apostando numa chuva que acabou não vindo, e não tivemos muito o que fazer”. Comenta o piloto.

No entanto, a água não veio e Nelsinho teve de se contentar com a quinta colocação na LMP2 – nono na classificação geral – na sua volta ao FIA WEC, já que ele não havia disputado a etapa anterior, em Nürburgring (Alemanha) por uma coincidência de detas com a Fórmula E.

A próxima etapa do Mundial de Endurance será disputada no dia 16 de setembro, com as 6 Horas de Austin, nos Estados Unidos.