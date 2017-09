Johan Kristoffersson vence em Lohéac pelo Mundial de Rallycross

Kristoffersson lidera domínio da PSRX Volkswagen em 2017, que pode garantir os títulos de pilotos e equipes com antecedência (Foto: Divulgação/Johan Kristoffersson)

O clima chuvoso em Lohéac, na França, nesse fim de semana de Mundial de Rallycross tornou o costumeiramente rápido circuito local um ambiente traiçoeiro com várias poças de água, algo que nem mesmo a tração nas quatro rodas dos poderosos supercarros seguraria caso os pilotos abusassem, porém Johan Kristoffersson repetiu a receita dos sucessos anteriores e segurou o seu Volkswagen Polo GTi RX para mais uma vitória, a quarta em sequência.

A classificação porém nem chegou perto de ser um passeio da PSRX Volkswagen, já que o topo da tabela ficou com Sébastien Loeb, enquanto Kristoffersson veio em segundo e Mattias Ekström apareceu em terceiro.

Na semi-final 1 os três ponteiros do campeonato sumiram na frente, e Kristoffersson liderou Ekström e Petter Solberg sem alterações, até que um deslize de Ekström na penúltima curva na quinta volta abriu a porta para o bicampeão mundial de rallycross, que passou sem cerimônmia e finalizou a dobradinha da PSRX Volkswagen, já que Kristoffersson venceu com boa vantagem. Para o dono da EKS, restou se qualificar para a final em terceiro, visto que não haviam adversários por perto.

Na segunda semi-final a Peugeot-Hansen tomou os três primeiros lugares no grid, porém enquanto Loeb e Timmy Hansen seguraram a ponta, Kevin Hansen largou mal e deixou Andreas Bakkerud tomar o terceiro lugar. Tudo corria bem para Loeb, porém Timmy Hansen soube contornar melhor a volta coringa e tomou a vitória do multicampeão de rally no final da corrida enquanto Bakkerud veio solitário no terceiro posto e se classificou para a final.

Mundial de Rallycross – Lohéac – Resultados das semi-finais

Johan Kristoffersson tinha os dois carros da Peugeot-Hansen no seu encalço na final, porém não tomou conhecimento dos adversários e abriu vantagem rápido. Sem poder lutar pela vitória, a Peugeot-Hansen ainda teve que ver Timmy Hansen abandonar com problemas. Loeb até tentou, mas Kristoffersson não errou nenhum detalhe para cruzar a linha de chegada em primeiro, e depois deles Ekström ainda completou o pódio.

Mundial de Rallycross – Lohéac – Resultado final

A classificação mostra Kristoffersson com 241 pontos contra 195 de seu companheiro Solberg e 180 de Ekström, o que deixa o atual líder em boas condições para um título antecipado com três provas para o fim, sendo a primeira delas em Riga, na Letônia, no dia 17 de Setembro.