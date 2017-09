Pelo DTM, Augusto Farfus fecha etapa de Nürburgring novamente no top-10

Augusto Farfus completou a sétima rodada dupla do DTM em Nürburgring somando mais pontos para o campeonato, apesar de ter esperado um pouco mais de uma etapa em que mostrou novamente um forte desempenho. No sábado, o brasileiro fez uma largada excelente, pulando de 4º para 1º e se encaminhando para mais uma vitória na categoria, porém, foi traído pela chuva pouco depois de ter colocado pneus slicks no pit-stop, sendo obrigado a fazer uma parada extra e terminando em 8º. Neste domingo, ele ficou com o 9º lugar na segunda corrida no tradicional circuito alemão.

Assim como ao longo da semana, o tempo permaneceu nublado neste último dia de disputas em Nürburgring, porém, todas as sessões aconteceram com pista seca. Augusto largou em 7º e na parte inicial da corrida conseguiu avançar boas posições, e estava em 4º quando entrou para o pit-stop obrigatório, em uma estratégia visando a briga por um lugar no pódio. Mas, na segunda parte da corrida, o curitibano da BMW não contou com o melhor ritmo de seu carro, especialmente em relação aos Mercedes, e cruzou a linha de chegada após 40 voltas em 9º, somando mais dois pontos.

“Foi uma corrida estranha. Fizemos bem nosso trabalho, mas não tínhamos o mesmo ritmo que os carros da Mercedes hoje, apesar disso, ainda salvamos alguns pontos. É uma pena, pois foi um fim de semana com potencial de somar muito mais pontos, mas vamos continuar trabalhando duro e ver o que acontece. Estamos em uma sequência de finais de semana fortes - não exatamente em termos de pontos, mas de boas performances -, então espero que a gente consiga melhores resultados na próxima etapa, na Áustria”. Comenta o piloto.

Agora, pilotos e equipe do DTM terão pouco tempo de descanso. A próxima etapa do campeonato, a oitava e penúltima do ano, será realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, onde Farfus já subiu ao pódio em 2014.