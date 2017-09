Sérgio Jimenez conquista mais um Top-10 pela Stock Car em Londrina

(Foto: Vanderley Soares)

A equipe Hot Car Competições sai de Londrina, palco da oitava etapa da temporada 2017 da Stock Car, neste domingo (dia 10), com bons resultados e confiante principalmente com o ritmo apresentado pelos carros de Sérgio Jimenez e Guga Lima.



Jimenez, que partiu de 17o na corrida 1, foi o 14o e completou a segunda prova em oitavo, marcando o total de 14 pontos na etapa. Já o companheiro Guga Lima adotou a estratégia de priorizar a corrida 2 e finalizou a bateria em 14o.



Os vencedores das provas foram Thiago Camilo e Ricardo Zonta. Camilo, vice-líder, encostou ainda mais no líder Daniel Serra (235 contra 222). Serra chegou em segundo na bateria principal, mas abandonou a prova seguinte envolvido num acidente que também colocou um fim à disputa de Camilo.



Jimenez ficou satisfeito com mais um Top-10 na temporada e quer mais. “Temos de comemorar o bom ritmo do carro. Na primeira corrida, acabamos adotando a mesma estratégia de quase todo mundo e não deu para ‘crescer’ muito. Também não tive sorte numa disputa. Estava brigando com o Átila (Abreu), ele passou e eu fiquei preso atrás de outros carros. Se tivesse me livrado mais fácil, conseguiria brigar mais à frente”, comentou o piloto de Piedade, interior de São Paulo.



“Não chegamos com um acerto tão bom nos treinos, mas a equipe está de parabéns, pois melhoramos o carro, conseguimos virar o jogo e crescemos. Vamos trabalhar para chegar melhor e só trabalhar no ajuste fino, pois largando mais à frente temos todas as chances de brigar por pódios e vitórias”, completou o piloto do Stock #73.



Guga também tinha boas chances de marcar mais pontos, mas acabou prejudicado por um incidente. “Priorizamos a segunda corrida e, logo na primeira volta, eu já era o 21o, depois de largar do final do grid, mas teve um acidente a minha frente e precisei sair da pista para desviar do carro que rodou e isso me fez perder as posições que tinha ganhado. Tive de remar tudo de novo e, no final, só deu para ‘salvar’ um ponto”, contou o piloto do Stock #9.



De Londrina a Stock Car parte para Buenos Aires, na Argentina, palco da sua nona etapa no dia 1o de outubro. Será a volta da principal categoria do Brasil ao país sul-americano depois de 10 anos.



Os resultados em Londrina:



Corrida 1

1. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

2. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) – a 2s864

3. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 3s137

4. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - a 5s034

5. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 8s263

6. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 14s899

7. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 18s166

8. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 19s765

9. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 21s129

10. 1 Antonio Pizzonia ( Prati-Donaduzzi Racing) - a 22s526

11. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - a 24s542

12. 65 Max Wilson ( RCM Motorsport) - a 27s605

13. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 30s312

14. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - a 32s775

15. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 37s182

16. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 40s979

17. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - a 41s794

18. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - a 50s688

19. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) - 57s706

20. 18 Allam Khodair ( Full Time Sports) - a 1:13.423

21. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) – a 1 volta

22. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 1 volta

23. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) – a 2 voltas

24. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - a 2 voltas

25. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - a 4 voltas

26. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 5 voltas

27. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 5 voltas

28. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 7 voltas

29. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) – a 23 voltas

30. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) – a 26 voltas



Corrida 2

1. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing)

2. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 2s179

3. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 3s066

4. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 5s364

5. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 5s620

6. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 9s549

7. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 11s969

8. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - a 12s339

9. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 14s855

10. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 15s112

11. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 15s323

12. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) - a 18s354

13. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 20s070

14. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 20s448

15. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 22s602

16. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - a 26s401

17. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - a 4 voltas

18. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 8 voltas

19. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - a 11 voltas

20. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - a 11 voltas

21. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - a 12 voltas

22. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 15 voltas

23. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 17 voltas

24. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - a 18 voltas

25. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 26 voltas



Não completaram:



26. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC)

27. 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing

28. 90 Ricardo Mauricio Eurofarma RC

29. 31 Marcio Campos Blau Motorsport

30. 46 Vitor Genz Eisenbahn Racing Team



Classificação do campeonato (Top-10):

1. Daniel Serra - 235

2. Thiago Camilo - 222

3. Átila Abreu - 190

4. Felipe Fraga - 174

5. Cacá Bueno – 166

6. Rubens Barrichello – 164

7. Max Wilson – 156

8. Marcos Gomes – 143

9. Ricardo Maurício – 139

10. Gabriel Casagrande - 123

23. Sergio Jimenez - 46

30. Guga Lima - 18