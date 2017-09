Em Londrina, Diego Nunes reage no campeonato e soma pontos importantes

(Rafael Gagliano/ Hyset)

Um carro rápido, que depois de problemas nos treinos, funcionou e classificou em sétimo, e ainda terminou na zona de pontuação em Londrina (PR), onde aconteceu a rodada dupla da oitava etapa da Stock Car neste domingo. O resultado foi uma reação de Diego Nunes e da equipe Hero Motorsport, que vinha tendo dificuldades nas etapas anteriores.

Na categoria mais importante do automobilismo brasileiro manter a regularidade e buscar o maior número de pontos possíveis a cada etapa é a meta de todos os pilotos e Nunes conseguiu virar o jogo na pista do interior paranaense mesmo não estando com o carro nas condições que esperava, bem competitivo. O dono do carro #70 terminou a primeira prova na 11ª posição e na 16ª a segunda bateria.

"A gente estava muito inferior de motor, não caminhava de reta, era nítido, tínhamos um carro razoavelmente bom, mas não andava de reta, vamos analisar agora e trabalhar para Buenos Aires para termos um carro competitivo na corrida, porque o carro vimos que funcionou. Fomos bem no classificatório, só que infelizmente na corrida não estávamos competitivos em nenhum momento, uma pena. Pelo menos pontuamos e vamos trabalhar para nos mantermos sempre nessa zona de pontuação", explicou Nunes.

A próxima etapa da Stock Car acontecerá em Buenos Aires no dia 1º de outubro.