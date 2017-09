Allam Khodair satisfeito com resultado em Londrina

(Rodrigo Guimarães)

Mesmo saindo do fundo do grid, Allam Khodair conseguiu fazer uma boa prova de recuperação e foi um dos destaques da oitava etapa da temporada da Stock Car, disputada neste final de semana, em Londrina. Na base da superação, o piloto da Full Time Texaco foi nono colocado na segunda prova do dia.

“Embora o resultado esteja abaixo de tudo o que eu a equipe mostramos ao longo dos últimos anos, temos um ponto importante a ser comemorado neste final de semana: nosso carro voltou a ter um rendimento consistente, algo que não vinha acontecendo nas provas deste ano. Isso mostra que estamos no caminho correto para voltar a vencer”, disse o Japonês Voador.

Prova deste salto de qualidade foram os tempos do #18 na segunda corrida deste domingo. Além do grande salto de posições, Khodair emplacou a segunda volta mais rápida da prova. “Agora o objetivo é classificar melhor. Largando mais à frente, vamos brigar pelas primeiras posições em condição de igualdade com os líderes do campeonato”, finalizou o piloto.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para o dia 01 de Outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

Cavaleiro Sports conquista bons pontos em Londrina

Suzuki sofre punição na corrida 2. (Foto: Divulgação)

Com uma rodada dupla movimentada e com grandes ultrapassagens a equipe Cavaleiro Sports conquistou neste domingo pontos importantes na oitava etapa da Stock Car em Londrina, PR. Sendo um dos destaques no treino classificatório o piloto Rafael Suzuki que saiu da quarta fila, na oitava posição, fechou o domingo pontuando nas duas provas. Ele conquistou a 15ª e 11ª colocações, respectivamente.

"Obviamente a gente esperava um pouco mais das duas corridas, na primeira eu não larguei bem, e acabei perdendo umas duas ou três posições, mas depois eu tive uma dificuldade que temos que investigar o por quê. Eu não estava rápido, não estava sentindo o carro na mão, mas na segunda prova acho que a equipe fez a estratégia certa, me chamou para os boxes, corrigiu, trocou os pneus e foi completamente diferente o ritmo, mesmo largando dos boxes, chegar em 11º significa que nosso carro era bom. Feliz em somar alguns pontos, mas vamos trabalhar para melhorar, acho que de classificação a gente está muito bem, temos que melhorar o ritmo de corrida, mas de qualquer forma a equipe está evoluindo sempre", explicou Suzuki.

Companheiro de equipe de Suzuki, Felipe Lapenna não teve a mesma sorte e desempenho, e foi penalizado na segunda prova com um drive through e não completou a corrida. Os resultados, apesar de positivos no quesito pontos, não foram os esperados para o chefe de equipe Beto Cavaleiro. "O Suzuki deu uma salvada na gente, tinha um carro muito rápido, nos treinos e classificação, mas hoje passamos do ponto mais uma vez e o carro ficou um pouco difícil de guiar. Muito traseiro pro Suzuki, uma pena foi na estratégia. Já o Lapenna, infelizmente deu um toque em outro piloto e tomou uma penalização e jogamos fora nossa estratégia dois", analisou.