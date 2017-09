Acidentes atrapalham Blau Motorsport em Londrina

(Duda Bairros)

Depois de colocar seus dois pilotos no Q2 da tomada classificatória, era grande a expectativa da Blau Motorsport para a disputa da oitava etapa da temporada 2017 da Stock Car, em Londrina. No entanto, um toque sofrido ainda na primeira corrida deste domingo tirou de Cesar Ramos as chances de brigar com o pelotão da frente. Já Marcio Campos acabou se envolvendo em um acidente ainda na largada da segunda prova. Resultado, a dupla do time que faz sua estreia na maior categoria do automobilismo brasileiro não conseguiu marcar mais do que oito pontos para o campeonato.

“O resultado final ficou bem abaixo da nossa expectativa. Mas temos alguns pontos para comemorar, principalmente no que diz respeito aos avanços que fizemos no acerto do carro para as tomadas classificatórias. Pela segunda vez consecutiva estamos alcançando o grupo da frente, chegando perto do Top10. Agora precisamos trabalhar para concretizar esse avanço dos treinos também nas corridas”, analisou Mauricio Martinez, chefe de equipe.

Já Cesar Ramos, que vinha apresentando um ritmo forte quando foi atingido por um adversário, lamentou o ocorrido: “O toque mudou minha corrida. Não só pela estratégia, mas também porque houve uma quebra do meu extrator traseiro, o que me fez perder rendimento”. Ainda assim o dono do carro #30 conseguiu cruzar a linha de chegada em 18o lugar.

Marcio Campos chegou uma posição à frente e esperava escalar o pelotão na segunda prova, mas acabou envolvido em um acidente ainda na largada e foi forçado a abandonar.

“Foi uma pena, porque nosso ritmo era bom e havíamos concentrado nossas forças para a segunda prova. Tínhamos chances de brigar por pontos importantes no campeonato. Mas temos que levantar a cabeça e pensar na corrida da Argentina. Estamos evoluindo e a prova, por ser inédita para várias equipes e pilotos, pode nos ser favorável", finalizou Marcio Campos.