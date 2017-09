Flávio Andrade conquista pódio pelo Mercedes-Benz Challenge em Londrina

(Vanderley Soares)

O paulista Flávio Andrade conquistou no último domingo (dia 10) mais um pódio para a equipe Hot Car Racing na disputa da quinta etapa da temporada 2017 do Mercedes-Benz Challenge no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Andrade foi o terceiro colocado na categoria C250 Master e manteve a vice-liderança na competição.



Na CLA Cup, Fábio Escorpioni enfrentou alguns problemas, como um acidente que lhe causou um drive thru e terminou a etapa em 11o lugar, após largar em sexto e apresentar bom ritmo durante todo o fim de semana.



Os vencedores nas categorias foram os pilotos Raijan Mascarello (CLA) e Claudio Simão (C250). A próxima etapa do Mercedes-Benz Challenge acontecerá em Tarumã (RS) no dia 22 de outubro.



Andrade chegou ao seu quarto Top-3 na Master nas cinco etapas deste ano. O resultado em Londrina poderia ter sido ainda melhor, não fosse um drive thru na parada obrigatória nos boxes. “Levei um drive thru por ter deixado o box um décimo antes do tempo mínimo da parada. Foi uma pena, mas acontece. Mas terminar em terceiro foi excelente. Mantive-me no pódio e essa regularidade é importante. Nunca tinha andado aqui em Londrina e gostei bastante do traçado. Me adaptei bem e estava me sentindo ‘em casa’”, destacou o piloto da Mercedes #26, que inclusive liderou uma das sessões de treinos livres.



“Agora, vamos para Tarumã. Temos mais três provas ainda pela frente e a última etapa vai valer mais. Além disso, ainda tem o descarte do pior resultado. Então estamos na briga”, completou Andrade, que tem 77 pontos na vice-liderança da Master, contra 92 de Simão.



Estreando em 2017 na CLA, Escorpioni também mostrou bom ritmo em Londrina, onde também correu pela primeira vez. O piloto só lamentou os incidentes, que impediram um resultado melhor.



“Fiz uma largada conservadora, para não me envolver em acidentes e foi muito boa, o carro estava muito bom e, com certeza, eu estaria brigando ali na frente. Mas, na quarta ou na quinta volta, eu levei uma batida na lateral, saí para a parte suja da pista e quando eu voltei acabei tocando o carro que bateu em mim, totalmente sem querer, mas levei um drive thru”, explicou.



“Caí pra trás, depois tive um problema na parada de box, perdi algum tempo e não deu para lutar por um resultado melhor. Gostei da pista, o carro estava muito bom, virando bem rápido, então agora é focar na próxima etapa”, concluiu o piloto da Mercedes #55.



Confira o resultado da quinta etapa do Mercedes-Benz Challenge:



CLA AMG Cup

1) Raijan Mascarello (Mottin Racing)

2) Betão Fonseca (Center Bus Sambaiba Racing)

3) Fernando Júnior (WCR)

4) Luiz Carlos Ribeiro (Ourocar Racing)

5) Pierre Ventura (Cordova Motorsports)

6) Roger Sandoval (Mottin Racing)

7) Lorenzo Varassin (Cordova Motorsports)

8) Fernando Poeta (Mottin/Sul Racing)

9) Paulo Varassin (Cordova Motorsports)

10) Fernando Amorim (Mottin/Sul Racing)

11) Fabio Escorpioni (Hot Car / Bardahl)

12) Renato Braga (Rsports Racing)

13) Danilo Pinto (Cordova Motorsports)

14) Adriano Rabelo (Cordova Motorsports)

15) José Vitte (WCR)



C250

1) Claudio Simão (Center Bus Sambaiba Racing) *

2) João Lemos (PGL Racing) *

3) André Moraes Jr. (PGL Racing)

4) Alexandre Navarro (Rsports Racing)

5) Cello Nunes (Rsports Racing)

6) Flavio Andrade (Hot Car Competições) *

7) Marcos Paioli/Peter Gottschalk (Paioli Racing) *

8) Beto Rossi (Paioli Racing) *

9) Carlos Machado (Center Bus Sambaiba Racing)

10) Raphael Teixeira/Rodrigo Cruvinel (Brandão Motorsport)

11) Ciro Lobo/Fabio Peterson (Center Bus Sambaiba Racing) *

12) Carlos Alberto Guilherme/Sergio Kuba (Center Bus Sambaiba Racing) *

13) Peter Michael Gottschalk (Paioli Racing)

14) Luiz Barcellos (Center Bus Sambaiba Racing) *

*Master



Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



Campeonato – CLA AMG Cup (Top-15)

1) Fernando Júnior, 91 pontos

2) Betão Fonseca, 61

3) Roger Sandoval, 55

4) Lorenzo Varassin, 52

5) José Vitte, 51

6) Rijan Mascarello, 41

Luiz Carlos Ribeiro, 41

8) Pierre Ventura, 40

9) Renato Braga, 39

10) Adriano Rabelo, 31

11) Paulo Varassin, 30

12) Fernando Poeta, 26

13) Fernando Amorim, 25

14) Fabio Escorpioni, 23

15) Cristian Mohr, 17



Campeonato – C 250 Cup (Top-5)

1) Claudio Simão, 81 pontos

2) André Moraes Jr., 68

3) R. Teixeira/R. Cruvinel, 66

4) Flavio Andrade, 59

5) João Lemos, 53



Campeonato – C 250 Cup Master (Top-5)

1) Claudio Simão, 92 pontos

2) Flavio Andrade, 77

3) João Lemos, 69

4) Marcos Paioli / Peter Gottschalk, 60

5) Beto Rossi, 46