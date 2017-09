Antonella Bassani busca vaga para Mundial de kart em Portugal

Sidnei Silveira

Depois de ser destaque no Campeonato Brasileiro de Kart, com quatro pole positions e o 3º lugar no pódio, Antonella Bassani tem mais um importante desafio neste fim de semana, agora no Kartódromo da Granja Viana (SP). A pilota de Concórdia disputa o Festival Brasileiro de Kart Rotax, que neste ano recebeu a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) de Campeonato Brasileiro de Kart Rotax.

Fabricante austríaca de motores, a Rotax realiza campeonatos "monomarca" em diversos países e, no fim do ano, reúne os campeões nacionais e continentais numa Final Mundial, o Rotax Max Challenge Grand Finals, conhecido também como Olimpíadas do Kart. Neste ano, o evento será realizado em Portugal, em novembro. E conquistar a única vaga brasileira na categoria Micro Max para essa competição é o objetivo de Antonella - já que no ano passado, ela bateu na trave de garantir sua participação na disputa, ao ser vice-campeã Sul-Americana de Kart Rotax, no Peru.

Para Antonella, o caminho para a busca da vaga no Mundial tem sido longo e bem sucedido até então. A classificação se dará pela soma dos resultados do Campeonato Brasileiro com as três etapas da Copa Rotax, já realizadas nos mesmos eventos da Copa São Paulo de Kart. Apesar de não ter participado da primeira etapa, Totti teve um grande desempenho nas duas rodadas seguintes. Em seis corridas disputadas, a catarinense de 11 anos venceu uma prova, conquistou três 2º lugares, além de um 3º e um 4º, e uma melhor volta. Com os resultados, ela ficou com a 4ª posição geral na Copa Rotax, e esse resultado gera agora uma nova pontuação, para ser somada aos pontos conquistados neste fim de semana, que definirá o classificado para a Final Mundial na categoria Micro Max.

Os treinos para o Campeonato Brasileiro de Kart Rotax já estão acontecendo deste o início da semana na Granja Viana. Na sexta-feira, serão realizadas a tomada de tempos e as duas baterias classificatórias, enquanto a pré-final e a final estão agendadas para o sábado (16). As corridas também serão válidas pela 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart.

"O Campeonato Brasileiro de Rotax é uma etapa especial, com um formato diferente de quatro corridas, e que vale muitos pontos na busca pela vaga na Final Mundial da Rotax em Portugal. Esse é um campeonato bem importante e que tenho muita vontade de disputar, então, fiz uma preparação diferente, estou treinando na Granja Viana desde o início da semana com a equipe. Como nas etapas da Copa Rotax, vamos fazer o nosso melhor, buscando bons resultados que nos coloquem em posição de brigar por essa vaga e torcer pra que dê tudo certo." Comentou Anrtonella.