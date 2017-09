Rafael Câmara disputa Copa SP KGV e Campeonato Brasileiro Rotax neste fim de semana

Última etapa na Granja Viana teve título da Copa Rotax e chuva (Bruno Gorski)

Embalado por boas atuações nas últimas competições que disputou, o kartista pernambucano Rafael Câmara vai com tudo para a oitava etapa da Copa São Paulo KGV que também será válida pelo 1º Campeonato Brasileiro de Rotax, nesta sexta-feira (dia 15) e sábado (dia 16.). O evento duplo acontece no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, e define a vaga brasileira no Rotax Max Challenge Grand Finals, em Portugal, em novembro, além de contar como segunda etapa do Torneio KGV.

Correndo pela Sabiá Racing, o piloto do kart #88 venceu a Copa Rotax na categoria Rotax Júnior Max, no mês passado, e sai na frente na disputa pela vaga, que será decidida após somatória de pontos entre a Copa e o Campeonato Brasileiro. O torneio em Portimão acontecerá entre os dias 4 e 11 de novembro.

“Com certeza eu saio na frente para a disputa, mas não tem nada garantido. Preciso repetir as boas atuações que eu consegui nas últimas etapas e fazer o máximo para conquistar a vaga. Estou empolgado, acho que será um grande fim de semana”, avaliou o piloto de 12 anos.

O traçado terá 995m de extensão e será disputado no sentido horário, com dez curvas, sendo seis para a direita e quatro para a esquerda, utilizando quase toda a área do kartódromo, com retas, subidas e descidas.

Durante a sexta-feira e o sábado serão realizadas quatro baterias, sendo duas classificatórias (sexta às 15h55 e 17h35, com duração de 12 voltas cada), a pré final (sábado às 15h40, com duração de 20 voltas) e a final (sábado às 18h05, com duração de 25 voltas). A tomada de tempo para as baterias classificatórias está prevista às 14h55 da sexta-feira.

Programação 8ª Etapa Copa SP KGV/1º Campeonato Brasileiro de Rotax (Categoria Rotax Júnior Max):

Sexta-feira, dia 15

13h45 – Warm Up (13 minutos)

14h55 – Tomada de tempo (6 minutos)

15h55 – Bateria Classificatória 1 (12 voltas)

17h35 – Bateria Classificatória 2 (12 voltas)

Sábado, dia 16

14h40 – Warm Up (9 minutos)

15h40 – Pré final (20 voltas)

18h05 – Final (25 voltas)

Classificação Geral da Copa SP KGV após sete etapas disputadas (Top-5):

1. #52 Paulo Coelho, 50 pontos

2. #293 Leonardo Reis, 34

3. #24 Felipe Bartz, 30

4. #88 Rafael Câmara, 25

5. #75 Rodrigo Filho, 22

Classificação Torneio KGV após uma etapa disputada (Top-5):

1. #88 Rafael Câmara, 35 pontos

2. #293 Leonardo Reis, 30

3. #24 Felipe Bartz, 27

4. #215 Rafael Dias, 22

5. #52 Paulo Coelho, 13