Johan Kristoffersson se torna campeão do Mundial de Rallycross após vitória na Letônia

Título inédito veio com boa folga, já que há mais duas etapas para terminar a temporada (Foto: Divulgação/FIA World Rallycross)

A concorrência tentou com muito esforço evitar mais uma vitória do sueco Johan Kristoffersson, mas ele foi rápido e preciso onde importava no circuito de Bikernieki, em Riga, Letônia, e comemorou não só mais um triunfo, o quinto em sequência, como também o inédito título do Mundial de Rallycross e o título de equipes com a PSRX Volkswagen com dois eventos de antecedência.

As coisas poderiam ter sido mais difíceis se a chuva que veio nas baterias classificatórias tivesse continuado, mas com a pista secando depois do fim do Q2 e Kristoffersson dominou a tabela, seguido por Sébastien Loeb e Mattias Ekström.

O sueco da PSRX Volkswagen também voou na primeira semi-final, ganhando com folga para Mattias Ekström enquanto Andreas Bakkerud teve de lutar até a última volta contra um inspirado Niclas Grönholm para manter o terceiro posto.

A tranquilidade de Kristoffersson não acompanhou o companheiro e bicampeão mundial Petter Solberg, já que um erro na primeira curva rendeu uma colisão com Janis Baumanis e depois com o muro de proteção. A corrida foi interrompida e o norueguês foi levado de helicóptero para um hospital próximo com a clavícula quebrada, porém passa bem e deve entrar em trabalho de recuperação em breve.

Mundial de Rallycross – Riga – Resultados das semi-finais

Na final Kristoffersson mais uma vez arrancou rápido e abriu vantagem por conta do bom carro e das brigas entre Loeb, Ekström e Baumanis, com o último levando a torcida local a loucura com uma pilotagem audaciosa, porém o avanço dele acabou nas voltas finais quando Loeb e Andreas Bakkerud aumentaram o ritmo. Na frente, Kristoffersson ficou longe de ser incomodado e venceu a final, com Ekström isolado no segundo lugar e Loeb completou o pódio.

Mundial de Rallycross – Riga – Resultado final

Kristoffersson ficou 271 pontos contra 209 de Solberg e 204 de Ekström e sacramentou o título já que 60 pontos é o máximo alcançável até o fim do campeonato. Com 480 pontos, a PSRX Volkswagen levou o título pois a Peugeot-Hansen está com 346 e somente Loeb e Timmy Hansen marcam pontos para a equipe, e alcançariam um máximo de 110 pontos depois do fim da última etapa.

Visivelmente emocionado, Kristoffersson explicou a emoção do momento logo após sair do carro como campeão: “É realmente incrível, levou um tempo até cair a ficha pois eu não estava preparado para ser campeão aqui, mas asseguramos os dois títulos vencendo cinco vezes seguidas. Agradeço a equipe antes de tudo, à minha família e ao meu pai [Tommy Kristoffersson] que lutou muito para que nos tornássemos campeões.”

As atenções agora se voltam para a Alemanha de novo, já que o circuito de Estering receberá a penúltima etapa do Mundial no dia 1º de Outubro, e a PSRX Volkswagen terá o apoio de Dieter Depping no terceiro Volkswagen Polo GTI RX da equipe.