Gianluca Petecof disputa Campeonato Mundial de Kart na Inglaterra

(Foto: Divulgação)

Chegou o momento alto da temporada para Gianluca Petecof, que disputa neste fim de semana (21 a 24 de setembro) o Campeonato Mundial de Kart da FIA, pelo terceiro ano consecutivo. Após o top-5 em 2016 e uma grande evolução apresentada ao longo desta temporada, o brasileiro quer surpreender em seu primeiro ano na categoria OK, que terá 91 competidores de mais de 25 países na briga pelo título mundial, no PF International Kart Circuit, na Inglaterra.

Maior pista outdoor de kart do Reino Unido - localizado a cerca de 200 km da capital Londres -, o traçado de 1.382 metros de extensão tem características únicas, como uma ponte que corta a pista, e é bastante técnico, com um mix de curvas de alta e baixa velocidade. Petecof realizou alguns dias de treino no circuito com a equipe Tony Kart, e gostou do que viu.

No Campeonato Mundial, o histórico do piloto da Academia Shell Racing é cheio de destaques. Em 2015, na Itália, Gianluca fez sua estreia na categoria KF-Junior, com apenas 12 anos e dez meses, sendo o mais jovem brasileiro a participar da competição. Já no ano passado, no Bahrein, Petecof teve um grande desempenho, e foi um dos principais concorrentes ao título. Entre mais de 100 pilotos de todo o mundo na categoria OK Junior, ele venceu uma das baterias classificatórias, e chegou a liderar a corrida final por algumas voltas, cruzando a linha de chegada em 5º lugar após uma disputa emocionante. A última vitória de um brasileiro no Campeonato Mundial foi em 1998, com Ruben Carrapatoso.

Neste ano, Gianluca já conquistou a 5ª colocação no tradicional Winter Cup em Lonato, na Itália. Já no Campeonato Europeu, disputado em cinco países diferentes, chegou a vencer uma corrida em Sarno, na Itália, e largar na pole position no lendário circuito de Le Mans na França, entre outras boas participações também na Espanha, Finlândia e Suécia. E agora vai em busca de mais um bom resultado na competição mais importante do kartismo internacional.

“Temos feito uma boa temporada até aqui, com muita evolução, aprendizado e boas performances, mesmo em meu primeiro ano na categoria OK. O ambiente no Mundial de Kart é especial, e tenho ótimas lembranças da minha participação no ano passado, com o top-5. Agora, o objetivo é andar na frente e conseguir mais um grande resultado, mas vamos com os pés no chão pois sabemos que o nível é muito alto. Espero novamente representar bem o Brasil e a Academia Shell Racing”. Comenta Gianluca.

Na Inglaterra, as atividades de pista para o campeonato começam nesta quinta-feira, com os treinos livres. Na sexta-feira, os pilotos fazem a tomada de tempos oficial para definir a divisão dos seis grupos, que se enfrentam entre si em baterias classificatórias (de 11 voltas cada), que geram uma pontuação parcial. Os 36 melhores colocados depois dessa fase disputam a corrida final, no domingo, com 22 voltas de duração, cujo vencedor é declarado Campeão Mundial de Kart. A decisão será transmitida ao vivo pelo site www.cikfia.com/tv a partir das 11h (horário de Brasília).