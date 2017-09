Old Stock Race confirma realização de prova em Cascavel

Barbara Bonfim/OSR

Faltando apenas duas etapas para o encerramento do Campeonato 2017, a organização da Old Stock Race foi surpreendida pelo fechamento antecipado do Autódromo José Carlos Pace, que recebe ao longo do ano todo o Campeonato Paulista. A alegação do órgão que administra o complexo foi a mesma de anos anteriores: a necessidade de obras de adequação e manutenção das instalações para o Grande Premio de Formula 1.

Desde o inicio do ano já existia um "convite Informal" para que a OSR corresse em terras cascavelenses, mas por conta do planejamento das equipes na realização este ano de todas as etapas em São Paulo, ao contrario de 2016, onde correu uma etapa em Goiânia e outra em Curitiba, a ideia ficou adormecida, porém com o cancelamento das provas de setembro, a direção da categoria em conversa com a FASP solicitou a liberação para uma etapa fora do Estado de São Paulo e que validasse os pontos no campeonato em curso, o que foi prontamente atendido pela Federação e assim partiram os dirigentes para uma conversa mais detalhada com a organização da prova mais famosa do automobilismo brasileiro, que neste ano comemora seu cinquentenário de história e realiza a 31ª edição, prometendo reunir no dia 5 de novembro mais de 50 carros no grid do Autódromo Internacional Zilmar Beux.

A etapa da Old Stock Race no Paraná irá receber o titulo de "Troféu Zilmar Beux" em homenagem ao grande idealizador da Cascavel de Ouro e construtor de um dos autódromos mais antigos do Brasil, berço de tantas outras categorias nacionais. A Old Stock Race fará suas provas como preliminar à Cascavel de Ouro, e já tem confirmados para o grid 16 carros e este numero deve aumentar até a data de fechamento de grid, com previsão de 20 a 26 pilotos inscritos, nas classes Geral e Old Man, para pilotos acima de 55 anos de idade.

Como já é tradição nas provas em São Paulo, os "opaleiros" da região do Paraná também serão selecionados e convidados a participar de um desfile antecedendo a prova da Old Stock Race, levando para a pista uma enorme quantidade de opalas e caravans de todos os modelos, cores e anos de fabricação, abrilhantando ainda mais a festa. Em breve os detalhes para o cadastramento serão informados em nossos canais oficiais. Faltando apenas duas etapas para o final do campeonato, a busca pelos pontos esquentou e Rodrigo Pimenta do opala numeral 2 e atual líder com 176 pontos tem a missão de segurar Rodrigo Helal do opala 113 vice líder com 166 pontos, Pedro Pimenta, terceiro com 156 pontos e Rafael Lopes, quarto no campeonato com 142 pontos, todo com chances matemáticas de vitória no campeonato.

A organização está empenhada em viabilizar também a ida do público de São Paulo a Cascavel e nos próximos dias fará a divulgação de uma caravana que oferecerá transporte de Ônibus São Paulo - Cascavel - São Paulo a um preço acessível para que os amantes dos opalas possam acompanhar de perto mais essa etapa.

Outra boa noticia é que está em andamento a possibilidade de transmissão das provas em nossos canais de Youtube e Facebook, através de parceria com a da Master/CATVE, que também presta serviço para campeonatos como Stock Car, Porsche GT3 Cup e Copa Truck e irá fazer a geração das imagens da Cascavel de Ouro ao vivo e na íntegra pelo BandSports durante as 3 horas de prova, no domingo (5).