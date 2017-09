Copa Petrobras de kart define mais três finalistas em Aldeia da Serra

Google Plus

(Fábio Oliveira / Radical Motors)

Com metade dos 12 finalistas já definidos, a 19a edição da Seletiva de Kart Petrobras terá neste sábado (dia 23) a terceira etapa classificatória dentro da sétima etapa da Copa SP Light de Kart no kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri (SP).

Denominada Copa Petrobras Sorriso Campeão, por englobar o projeto social da Seletiva destinado aos mecânicos dos pilotos na etapa, que contarão com um ano de atendimento odontológico (inclusive para suas esposas e filhos até 12 anos), a competição irá definir mais três finalistas.

Com treinos livres na quinta e sexta-feira (21 e 22) e a tomada de tempos no sábado a partir das 13 horas, a etapa será em rodada dupla, com a primeira bateria às 14 horas.

“As vagas serão destinadas ao vencedor de cada prova e ao piloto que somar mais pontos nas duas corridas. Lembrando que pelos critérios da Seletiva de Kart Petrobras apenas pilotos entre 15 e 18 anos podem concorrer à vaga e os ex-campeões também não podem mais participar”, lembrou Binho Carcasci, organizador e idealizador da Seletiva.

Um dos fortes concorrentes à vaga é o paulista Murilo Coletta, irmão do atual campeão da Seletiva, Marcel Coletta, e que está liderando a Copa SP Light de Kart. Murilo tem 59 pontos na competição, contra 56 de André Nicastro. O piloto de 17 anos já foi finalista da Seletiva em 2015.

“Com certeza, vamos ter mais uma boa briga nesta etapa que é muito importante para nós em virtude do projeto Sorriso Campeão. Aproveito para agradecer à dentista Ligia Martins Xavier, nossa parceira nesta ação, e à MG Pneus que também nos apoia nesta etapa. Já são 15 anos do projeto e muitas histórias emocionantes que os mecânicos nos contam e isso faz desta etapa realmente muito especial”, completou Carcasci.

Ao longo destes 15 anos do projeto, foram feitos mais de 1600 atendimentos, com uma média de 100 pessoas cadastradas por ano. Para saber mais, acesse: http:// seletivadekartpetrobras.com. br/sorriso.php

Após a disputa de Aldeia da Serra, os três últimos finalistas da Seletiva serão conhecidos no dia 14 de outubro durante a Copa Brasil de Kart, em João Pessoa (PB). A grande final da 19ª edição da Seletiva já tem data definida e acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP).

Pilotos já classificados (seis das 12 vagas):

Pedro Goulart (RS)

Edgar Bueno Neto (PR)

Arthur Leist (RS)

Gabriel Paturle (MG)

Lucas Grosskopf (MG)

Lucas Okada (DF)

O calendário da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras:

Fase Classificatória

1ª Etapa – 22 de julho – Penha (SC) – Campeonato Brasileiro de Kart

2ª Etapa – 19 de agosto – Vespasiano (MG) – Taça Minas Gerais de Kart

3ª Etapa – 23 de setembro – Aldeia da Serra (SP) – Copa SP Light de Kart

4ª Etapa – 14 de outubro – João Pessoa (PB) – Copa Brasil de Kart

Final

31 de outubro e 1o de novembro – Kartódromo da Granja Viana – Cotia (SP)