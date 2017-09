Pedro Piquet disputa penúltima rodada tripla da FIA Fórmula 3 Euro na Áustria

(Foto: Divulgação)

Depois de terminar em terceiro lugar na abertura da Porsche Império GT3 Endurance no Velo Città, Pedro Piquet volta a virar a chave para os monopostos, e disputa neste fim de semana a penúltima rodada tripla do campeonato da FIA Fórmula 3 Euro no circuito de Spielberg.

Após ter realizado proveitosos testes no circuto austríaco no começo do ano, o piloto da Van Amersfoort Racing espera voltar a marcar pontos, fato que ocorreu em sete das nove etapas da temporada-2017 - Piquet tem como melhor resultado um segundo lugar em Norisring.

A pista de Spielberg tem 4.318 metros e é formada por três grandes retas intercaladas por curvas de média/baixa velocidade, além de uma parte final do traçado com curvas mais velozes, nas quais o equilíbrio do carro é fundamental para um bom tempo de volta.

Com pouco desgaste dos pneus e diversos pontos de ultrapassagem, a tendência é de bastante equilíbrio nos treinos e disputas constantes nas três corridas, ao contrário de circuitos como os de Nürburgring e Zandvoort, nos quais uma boa posição de largada era decisiva pela dificuldade de se ultrapassar.

Piquet entra na pista pela primeira vez nesta sexta-feira para os treinos livres e a classificação da corrida de sábado. Após esta bateria, Pedro disputa a segunda classificação, que define o grid das duas provas de domingo.

"Eu me preparei no simulador da oficina e foi muito bom, analisamos como foi no ano passado e lembramos os testes deste ano. É uma pista pouco abrasiva, então os pneus duram muito. Os carros ficam na pista a classificação inteira porque os pneus demoram a esquentar. As corridas são bem disputadas, não são aquelas provas em que você fica estagnado, há muitas brigas. É uma pista bem dividida. No primeiro setor são curvas de baixa velocidade e freadas fortes, e a segunda parte tem curvas de alta bem rápidas. Há um pouco de tudo. Andamos bem lá no começo do ano nos treinos, estou animado e parece que será um fim de semana de clima estável". Comenta.

A bateria de sábado será realizada às 5h40 (de Brasília), enquanto as corridas de domingo têm largada prevista para as 6h05 e 11h55. O site oficial da categoria (www.fiaf3europe.com) transmite as três provas ao vivo.