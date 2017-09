Alex Barros Racing encara rodada dupla em Curitiba pelo Super Bike Brasil

(Foto: SampaFotos)

A partir da sexta etapa do SuperBike Brasil, que acontece neste fim de semana (dias 22, 23 e 24 de setembro) no Autódromo Internacional de Curitiba, localizado na em Pinhais, a competição ganha um novo ingrediente para tornar as disputas ainda mais emocionantes. Isso porque nessa etapa, além das provas de Goiânia e São Paulo, serão rodadas duplas, com duas corridas para a categoria SBK, colocando em jogo 50 pontos. O fato promete agitar o campeonato e deixar pilotos e equipes mais atentos às estratégias.

O experiente Alexandre Barros segue na ponta da tabela, com 98 pontos, e apesar das adversidades e do resultado na última etapa, quando terminou em quinto lugar, ele está confiante e espera estar competitivo em Curitiba para poder defender a liderança do campeonato.

“Melhoramos um pouco mais as motos e agora a eletrônica está realmente funcionando. Claro que temos de trabalhar em alguns acertos ainda. Em Curitiba vamos testar alguns itens novos e esperamos que isso nos ajude a diminuir a diferença. Já virei a página sobre a etapa de Londrina e agora é o foco total nessa parte final do campeonato. As expectativas para Curitiba são boas. Será rodada dupla e o peso é em dobro. Vai ser muito importante trabalharmos focados em fazer duas boas corridas, marcando o máximo de pontos possíveis. Estou confiante em um bom resultado para mim e para a equipe”, observou Barros, dono da moto Honda CBR 1000RR #4.

Diego Pierluigi fez sua estreia na equipe de Alexandre Barros em 2016, justamente na pista de Curitiba. Na oportunidade, ele venceu a disputa. Agora, embalado pelo bom resultado em Londrina, com a segunda posição, o argentino está motivado em buscar a vitória. Porém, Pierluigi sabe que não vai ser fácil. E comenta que rodada dupla exige ainda mais dos pilotos e seus equipamentos.

“Estou com muita confiança, depois de conquistar o segundo lugar em Londrina, estou bastante animado para essa reta final do campeonato. Tenho treinado muito fisicamente com motocross, para poder enfrentar os desafios da rodada dupla, que exige ainda mais da preparação. Acredito que vão ser corridas duras, bem disputadas e também devemos ficar atentos ao calor. A eletrônica já está funcionando nas motos, e é mais um passo adiante que estamos dando. O mais importante é que estou muito confiante e estou certo que vamos brigar pela vitória”, comentou o piloto natural de Buenos Aires, que soma 65 pontos e é o quinto na classificação.

A programação da SBK conta com os três treinos livres na sexta-feira (22), no sábado (23) serão realizados os classificatórios e a Superpole, com a presença dos dez mais rápidos. No domingo, acontecem as duas corridas da etapa. A primeira terá sua largada às 10h50, ficando a bateria final para às 13h27.

José Duarte está confiante e visa sua recuperação no campeonato



Para o cearense José Duarte, a etapa curitibana será fundamental para ele voltar a marcar pontos e buscar sua recuperação na tabela da SuperSport 600cc. O jovem de 19 anos vem de duas quedas (em São Paulo e Londrina), mas está confiante em voltar a pontuar. E, a partir de agora, assim como na SBK, a categoria de 600cc também terá rodada dupla, ou seja, a chance de pontuar é dobrada.

“Curitiba é uma pista que gosto de andar, é um traçado bacana. A expectativa é muito boa. Tanto na categoria 250cc quanto na 500cc eu andei muito bem nesta pista, e espero conseguir repetir isso na minha categoria atual. Acredito que vai ser uma etapa muito importante para mim. Estou vindo de dois tombos nas duas últimas etapas e preciso recuperar pontos no campeonato. Além disso, teremos um fator a mais de motivação para buscar os pontos, já que foi decidido que a categoria SuperSport 600cc também terá rodadas duplas nas últimas três provas. Espero conseguir fazer o melhor ajuste possível da moto para ter o melhor desempenho, visando minha recuperação na tabela”, contou o piloto, que está em sétimo no campeonato, com 40 pontos.

A categoria SuperSport 600cc terá os treinos livres na sexta-feira (22), os classificatórios serão no sábado(23), no mesmo dia que acontece a primeira corrida, com largada às 16h58. No domingo (24) será realizada a segunda prova da categoria de 600cc, às 14h21.

Confira a programação completa no site do SuperBike Brasil: http://www.superbike.com.br/ wp-content/uploads/2017/09/ Programa%C3%A7%C3%A3o-6aEtapa- SBK_v1-Qui-Dom.pdf

Classificação da temporada - após cinco etapas (Top-10) *:

Categoria SBK

1) 4-Alex Barros, 98 pontos

2) 151-Eric Granado, 86

3) 68-Diego Faustino, 81

4) 15-Wesley Gutierrez, 67

5) 84-Diego Pierluigi, 65

6) 51-José Luiz T. Cachorrão, 46

7) 12-Davi Lara Costa, 43

8) 17-Danilo Lewis, 36

9) 34- Bruno Corano, 23

10) 41-Massao Nishimoto, 23

Categoria SuperSport Pro:

1) 28-Pedro Sampaio, 99

2) 77- Lucas Torres, 86

3 77-Sebastian Salom, 79

4) 9-André Veríssimo, 50

5) 56-Julio Cesar Fortunato, 46

6) 22-Alex Schultz, 41

7) 97-José Duarte, 40

110-Dudu Costa Neto, 40

9) 7-Lucas Dezero, 31

10) 23-Ives Moraes, 30

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas