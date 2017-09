Graff vence em Spa-Francorchamps pelo European Le Mans Series

(Foto: ELMS)

A equipe Graff venceu na manhã deste domingo, 24, a etapa de Spa-Francorchamps do European Le Mans Series. Richard Brandley cruzou a linha de chegada com uma diferença de apenas 0.582 segundos para Ryo Hirakawa que pilotou o Oreca #22 da equipe G-Drive Racing.

Brandley teve que pagar uma punição na última volta, por conta de uma ultrapassagem indevida em cima do Dallara da equipe SMP Racing. Com isso sua vantagem de 20 segundos sobre o #22 foi por terra.

Resultado final

Mesmo com a pressão no final da prova, Brandley conseguiu levar o Oreca #40 ao lugar mais alto do pódio. Gustavo Yacaman e James Allen partilharam a pilotagem do #40. Na terceira posição o Dallara #27 da equipe SMP Racing. O time russo lidera o certame. Na quarta posição o Ligier da equipe United Autosports.

Na classe LMP3 a vitória ficou com a equipe AT Racing dos pilotos Alexander Talkanitsa Sr. Alexandre Talkanitsa Jr. e Mikkel Jensen.,que compete com o Ligier JS P3 #9. Na segunda posição o Norma M30 #7 da Duqueine Engineering. Completando o pódio o #2 da equipe United Autosports.

A Ferrari #51 da Spirit of Race venceu na classe GTE com Gianluca Roda, Giorgio Roda e Andrea Bertolini. Em segundo a Ferrari #66 da JWM Motorsports. Em terceiro o Aston Martin #99 da Beechdean AMR.

DKR Engineering vence pelo Le Mans Cup

A DKR Engineering dos pilotos Alex Toril e Jean Glorieux venceu neste sábado, 23, a etapa de Spa-Francorchamps do Michelin Le Mans Cup. A dupla que pilota o Norma M30 #3 largou na pole, não encontrando grandes dificuldades para vencer.

Nas primeiras voltas o adversário de Jean foi Alex Kapadia, com o Ligier #14 da RLR MSport. A disputa foi intensa até a troca de pilotos. Entrou Alex Toril no Norma #3 e Ross Warburton no Ligier #14. Durante a parada os mecânicos acabaram atrasando o #3. Como resultado o piloto belga teve que realizar uma corrida de recuperação.

Resultado final

Com uma pilotagem agressiva Toril venceu com uma vantagem superior à 1 minuto para o Ligier #79 da Nielsen Racing dos pilotos Colin Noble e Tony Wells. Completando o pódio o Ligier #98 da equipe Motorsports98 de Eric de Doncker e Andy Meyrick

Quatro carros estavam participando da classe GT3. A vitória ficou com o Mercedes AMG GT3 #7 da Lee Mowle, dos pilotos Lee Mowle e Dominik Baumann. Esta foi a segunda vitória para o #7 que diminuiu para 7 pontos a diferença para os líderes da classe, Emanuele Busnelli e Fabio Babini no Lamborghini #46 da Ebimotors, que terminaram em segundo na classe. Em terceiro o também Lamborghini #8 da SVC Sport Management de Cedric Mezard e Fabio Babini.

A próxima etapa será realizada no dia 22 de outubro, no circuito de Portimão em Portugal.

European Le Mans Series e Le Mans Cup revelam calendários para 2018

A ACO revelou na manhã deste sábado, 23, o calendário 2018 do European Le Mans Series e Le Mans Cup. Em comparação a temporada 2017, o calendário da ELMS tem apenas alterações de datas.

Os testes oficiais que neste anos foram realizados em Monza, retornam para o circuito de Paul Ricard entre o dias 9 e 10 de Abril. A primeira prova também ocorre em Paul Ricard entre os dias 14 e 15. Na sequência as etapas de Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchamps. A última será realizada entre os dias 27 e 28 de outubro em Portimão.

Evento suporte, o Le Mans Cup vai partilhar as mesmas datas e circuitos com o ELMS. A exceção acontece com o Road to Le Mans, que ocorre no lugar da etapa de Silverstone. Confira abaixo os calendários.

Calendário ELMS 2018

2018 European Le Mans Series

9-10 abril – Paul Ricard (teste oficial)

14-15 abril – Paul Ricard

12-13 maio – Monza

21-22 julho – Red Bull Ring

17-18 agosto – Silverstone

22- 23 setembro – Spa-Francorchamps

27-28 outubro – Portimão

2018 Le Mans Cup

11 de abril – Paul Ricard (teste oficial)

13-14 abril – Paul Ricard

11-1 maio – Monza

14-16 junho – Road to Le Mans

20-21 julho – Red Bull Ring

21-22 setembro – Spa-Francorchamps

26-27 de outubro – Portimão