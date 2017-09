Ligier vence em Laguna Seca pela IMSA

(Foto: IMSA)

Uma vitória inédita para a equipe Visit Florida Racing neste domingo, 24, no circuito de Laguna Seca nos Estados Unidos. Renger Van der Zande e Marc Goossens, superaram o domínio dos protótipos Cadillac na IMSA. A bordo do Ligier #90 a equipe conquistou a primeira vitória de um protótipo LMP2 na atual temporada. O primeiro lugar veio após Dane Cameron com o Cadillac #31, ver sua vantagem de mais de seis segundos ir por terra nos últimos 15 minutos de prova.

Resultado Laguna Seca

Cameron que dividiu o #31 com Eric Curran. A dupla assumiu a liderança na metade da corrida, não conseguiu segurar o ímpeto do Ligier #90. O calvário do #31 também foi intensificado após toque com um dos carros da classe GTD. Com a carroceria avariada, foi questão de tempo para que fossem superados.

A ultrapassagem de Van Der Zande se deu na tradicional curva Corkscrew. A dupla cruzou a linha de chegada com uma diferença de 2.248 segundos para o protótipo da Action Express. Na terceira posição os líderes do campeonato Jordan e Ricky Taylor com o Cadillac #10 da Wayne Taylor Racing. A dupla que largou na pole liderou até as primeiras trocas de pneus. Com a substituição dos compostos, o Cadillac #10 perdeu rendimento.

Na quarta posição o Oreca 07 da equipe JDC-Miller Motorsports. Christian Fittipaldi e João Barbosa completam os cinco primeiros com o Cadillac #5 da Action Express. Faltando apenas Petit Le Mans para o término do campeonato, a Wayne Taylor Racing lidera com uma vantagem de 29 pontos para Cameron e Curran. Serão 36 pontos em jogo na última etapa, tornando o título do #31 pouco improvável.

Scuderia Corsa vence na classe GTD. (Foto: Divulgação)

Com o resultado, Fittipaldi e Barbosa caíram para terceiro na tabela de pontos, um ponto atrás dos companheiros Cameron e Curran, também da Action Express Racing. O foco da dupla luso-brasileira agora é brigar pelo tetracampeonato do Campeonato Norte-americano de Endurance (que engloba as quatro provas longa da temporada – 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, 6 Horas de Watkins Glen e 10 Horas de Petit Le Mans).

Fittipaldi e Barbosa estão na liderança da competição de endurance e buscam o título na última etapa, no dia 7 de outubro, as 10 Horas de Petit Le Mans, em Road Atlanta.

“Largamos em segundo, mantive a posição até entregar o carro para o João na primeira parte da prova. Depois caímos para terceiro e, na penúltima volta, o João foi tentar passar um carro de GT e eles acabaram se tocando. O João escapou e acabou perdendo duas posições. Íamos para o pódio, mas paciência”, contou Fittipaldi.

“Não é o resultado que gostaríamos, acabamos perdendo uma posição no campeonato também, mas agora é trabalhar e tentar vencer em Road Atlanta, para buscar nosso quarto título na competição de endurance”, completou o brasileiro.

BMW vence na classe GTLM. (Foto: Divulgação)

O BMW #24 de John Edwards e Martin Tomczyk venceram na classe GTLM. A vitória veio de forma dramática, após forte pressão de Toni Vilander na Ferrari #62 da Rizi Competizione. A diferença entre ambos foi de apenas 0.152 segundos. Em terceiro o Porsche #911 de Patrick Pilet e Dirk Werner.

A vitória da BMW se deu após uma formidável economia de combustível, o que deixou a equipe apreensiva nos momentos finais da prova. O #25 correu com o mesmo tanque por 1 hora e 16 minutos. Foi a primeira vitória para Edwards e Tomczyk e a terceira para a BMW no ano. O Corvette #3 de Jan Magnussen e Antonio Garcia terminaram na quarta posição, a frente dos dois Ford GT, #67 em quinto e #66 em sexto.

A Scuderia Corsa com Christina Nielsen e Alessandro Balzan venceram, na classe GTD com a Ferrari #63. Na segunda posição o Acura #93 da Michael Shank Racing de Andy Lally e Katherine Legge. O Porsche #93 da Park Place Motorsports de Joerg Bergmeister e Patrick Lindsey completaram o pódio em terceiro.