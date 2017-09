Cavaleiro Sports tem engenheiro argentino para etapa de Buenos Aires da Stock Car

(Divulgação/MS2)

Dez anos depois, a Stock Car volta a disputar uma etapa fora do Brasil, retornando a Buenos Aires, no Autódromo Oscar Y Juan Galvez, para a 9ª etapa temporada 2017, que acontece no próximo domingo (01). Do grid, que participou da etapa do dia 14 de outubro de 2007, apenas sete pilotos ainda atuam na maior categoria do país.

Time mais novo da Stock Car, a Cavaleiro Sports tem como trunfo a experiência do seu engenheiro argentino e piloto consagrado nas categorias por onde passou – Gabriel Furlan. No seu currículo disputou a Fórmula 2 Codasur e a Fórmula Renault Argentina, sendo tricampeão da Fórmula 3 Sulamericana, em 1989. Teve passagem pela F-3 italiana e pela Fórmula 3000. Nos carros de turismo atuou por dez anos na TC2000, a Stock Car deles, chegou a participar da nossa Stock Car, do Super Turismo V8 e da Top Race V6.

Piloto do carro #110, Felipe Lapenna, relembra que esteve no autódromo naquela data para assistir a corrida e acha muito importante esse intercâmbio fora do país. “Tenho ótimas expectativas para essa estreia, principalmente, porque o nosso engenheiro é de lá. O Gabriel conhece muito bem a pista e eu tenho certeza que com a evolução do carro vamos andar bem lá”, destacou o paulista.

Companheiro de Lapenna, Rafael Suzuki vem fazendo uma temporada de destaque, com boas classificações e regularidade nas provas. “Acho que vai ser uma corrida desafiadora em termos de novidade, pois não conheço a pista, nunca corri em Buenos Aires, nem de outras categorias, enquanto vários pilotos conhecem bem o circuito. Lógico que não considero uma vantagem, mas ter o Gabriel, que já correu diversas vezes lá e que conhece bem a pista com certeza vai no ajudar a nos adaptarmos o mais rápido possível. Eu acredito em uma ótima prova, pois temos um carro muito rápido e estamos em uma evolução consistente nas últimas corridas e quero manter esse momento. Muito bom correr lá nesse intercâmbio bem bacana com a Super TC2000”, destacou Suzuki.

A programação em Buenos Aires inicia na sexta-feira (29), às 10h30 com o shakedown, às 13h20 os pilotos voltam à pista para o primeiro treino livre, com uma hora de duração para cada grupo. No sábado (30), o segundo treino livre está marcado para as 10h10 e a definição do grid de largada às 14h, com transmissão ao vivo do Sportv. No domingo (01), às 8h25 está marcado o warm-up com duração de 15 minutos, com a largada da rodada dupla da 9ª etapa da temporada 2017 às 14h, também com transmissão ao vivo do Sportv.