Tuka Rocha disputará pela primeira vez corrida em Buenos Aires

(Divulgação/MS2)

Tuka Rocha já possui um currículo de respeito no automobilismo. O paulista já correu na Europa por sete anos, onde disputou a World Series, a Fórmula 3000, a A1 GP e a Fórmula Superliga e atua na Stock Car desde de 2011, mas viverá a expectativa de um estreante neste fim de semana: esta será a primeira vez que competirá no Autódromo Juan Y Oscar Galvez, em Buenos Aires, que recebe a nona etapa da temporada 2017 da maior categoria do automobilismo do Brasil.

"Volto a correr fora do Brasil depois de seis anos. A pista para mim será totalmente nova, mas estou bem empolgado. Acho que essa iniciativa de voltarmos a ter o intercâmbio com a Super TC2000 é muito importante, onde o Rodrigo Mathias está tendo um importante papel nisso, para tornar a Stock Car ainda mais forte", afirmou referindo-se ao diretor da Vicar. "Nas duas últimas corridas já na largada eu tomei um toque na traseira, que prejudicaram meus resultados. A equipe vem fazendo um ótimo trabalho é muito entrosada e experiente, então esses últimos resultados não condizem com nosso potencial, mas na Argentina teremos um novo capítulo para mudarmos essa história”, ressaltou o piloto do carro roxo #25, que estampa a marca da Híbridos.Club.

A Stock Car, correu pela última vez na capital argentina, em 2007, quando Tuka atuava na Europa, do grid atual apenas sete pilotos estavam naquela disputa, que foi vencida justamente pela equipe do piloto nesta temporada – sob o comando do pentacampeão Rosinei Campos “Meinha”. As atividades na capital da argentina terão início nesta sexta-feira (29), às 10h30 com o shakedown, às 13h20 os pilotos voltam à pista para o primeiro treino livre, com uma hora de duração para cada grupo. No sábado (30), o segundo treino livre está marcado para as 10h10 e a definição do grid de largada às 14h, com transmissão ao vivo do Sportv. No domingo (01), às 8h25 está marcado o warm-up com duração de 15 minutos, com a largada da rodada dupla da 9ª etapa da temporada 2017 às 14h, também com transmissão ao vivo do Sportv.