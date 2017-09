Rafael Câmara vence, e lidera Copa São Paulo Light de Kart

(Jackson de Souza)

Rafael Câmara teve mais um fim de semana para comemorar, dessa vez pela sétima etapa da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri, na Grande São Paulo. Na manhã de sábado (dia 23), o piloto de 12 anos venceu as duas baterias disputadas e assumiu a liderança do campeonato na categoria Júnior Menor. Correndo pela categoria, Câmara tem alcançado resultados expressivos.

“Foi maravilhoso. Classifiquei em segundo na tomada, larguei para a primeira prova e consegui assumir a ponta e manter até o final, foi mais tranquila. Na segunda corrida, larguei de quinto em virtude da inversão do grid. N a largada pulei para terceiro, na outra volta para segunda e depois para primeiro. A final foi bem disputada, mas eu consegui abrir um pouco para não dar chance para o segundo colocado me surpreender na chegada”, disse o piloto do kart #188 da Sabiá Racing.

Rafael começou o dia fazendo o segundo melhor tempo durante a classificação. Com isso, largou da primeira fila para a primeira bateria e logo nas primeiras voltas assumiu a liderança e conseguiu manter a posição até o final, chegando com uma vantagem de mais de três segundos sobre o segundo colocado.

Para a segunda prova, Rafael partiu da quinta colocação, já que o grid foi invertido de acordo com a chegada na primeira bateria. Após partir da terceira fila, logo na largada, ele subiu para a terceira posição e foi ganhando uma posição a cada volta, até liderar a prova, abrir vantagem do pelotão junto com o vice-líder e finalizar com menos de meio segundo sobre o segundo colocado e seis segundos sobre o terceiro.

Na soma total da etapa, Câmara ficou com 22 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Lucas Staico. Nas cinco etapas que participou do Light este ano, Câmara venceu três, nas outras ficou em segundo e terceiro lugares. Mesmo não tendo disputados todas as etapas da temporada, em virtude de compromissos com o kartismo europeu no início do ano, ele assumiu a liderança da competição (sem os descartes).

Resultados da sétima etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Aldeia da Serra:

Categoria Júnior Menor (Top-5)

Corrida 1

1. #188 Rafael Câmara, 22 voltas em 12min43s287

2. #200 João Pedro Maia, a 3s259

3. #110 João Victor Camargo, a 6s532

4. #11 Lucas Staico, a 7s571

5. #45 Matheus Przewalla, a 8s260

Corrida 2

1. #188 Rafael Câmara, 21 voltas em 12min15s728

2. #11 Lucas Staico, a 0s374

3. #45 Matheus Przewalla, a 6s390

4. #110 João Victor Camargo, a 9s971

5. #215 Rafael Dias, a 10s123

Classificação final da etapa (Top-5)

1. #188 Rafael Câmara, 22 pontos

2. #11 Lucas Staico, 16

3. #110 João Victor Camargo, 15

4. #45 Matheus Przewalla, 14

5. #215 Rafael Dias, 10

Classificação geral do campeonato após sete etapas disputadas (Top-5)*:

1. #188 Rafael Câmara, 60 pontos

2. #18 Guilherme Figueiredo, 57

3. #11 Lucas Staico, 51

4. #45 Matheus Przewalla, 50

5. #110 João Victor Camargo, 35

#78 Gabriel Gomez, 35

*Pontuação extraoficial e sem descarte de resultados.