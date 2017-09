Conheça a Fórmula SAE: a crescente competição de engenharia universitária (Foto: Rennteam Uni Stuttgart/ Divulgação)

Acordar cedo, assistir às aulas até o final da tarde, ir para a oficina aplicar o que foi aprendido durante o dia, estudar e, ainda, arrumar tempo para dormir de maneira saudável. Essa é a rotina de alguns dos estudantes de uma das mais tradicionais escolas de engenharia do país, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Porém, não são todos que seguem esses passos diariamente, somente os que participam da Equipe Poli Racing.

Na Fórmula SAE , os futuros engenheiros projetam e constroem um carro de competição.

Fundada em 2008, a equipe participa anualmente de uma competição estudantil: a Fórmula SAE Brasil. Nela, os futuros engenheiros devem projetar e construir um carro tipo Fórmula que competirá com os demais em algumas provas.

Essas são divididas em duas grandes categorias - as estáticas e as dinâmicas – e incluem a avaliação de projeto, de custo, de uma apresentação de marketing e da performance na pista. No final, a equipe que obtiver a maior pontuação será a vencedora.

A competição é organizada pela SAE – Associação de Engenheiros Automotivos – dos Estados Unidos desde 1981. A razão de seu surgimento foi a necessidade de engenheiros automotivos especializados no país, sendo financiada pelas grandes montadoras norte-americanas: General Motors, Ford e Chrysler.

“O Fórmula é importante pela prática de conteúdos que o aluno vê em sala de aula"

No Brasil, a primeira edição ocorreu apenas no ano de 2004. Desde então, foram 13 competições, com cinco campeões diferentes: o Centro Universitário da FEI, com sete títulos, a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – com quatro conquistas, além da Faculdade de Engenharia de Sorocaba em 2007 e da Universidade de Bolonha, da Itália, em 2014.

“O Fórmula é importante, uma vez que traz a prática de conteúdos que o aluno vê – ou algumas vezes, não vê – em sala de aula. As partes de projetos e manufaturas não são o enfoque da faculdade, por isso precisamos aprender sozinhos. Dessa forma, entrar na equipe é de grande ajuda, preparando os membros muito bem para o mercado, além de realizar sonhos de criança de grande parte de nós, apaixonados por automobilismo” disse Lucas Amaral, capitão da equipe da Escola Politécnica.

Alguns dos ex-membros da equipe, seguem carreiras de sucesso atualmente, chegando, inclusive, à Fórmula 1. Outros, trabalham na industria com carros de rua. “Um dos fundadores da equipe atualmente é engenheiro de suspensão da escuderia Toro Rosso da Fórmula 1. Outro, ajudou no projeto do chassis da Haas em 2016. Além disso, temos vários membros na indústria" comentou Amaral, que cursa Engenharia Mecânica.

Na última edição, a Poli Racing obteve resultados ruins e espera uma recuperação nesta temporada: “No ano passado tivemos problemas na linha de freio. Por isso acabamos ficando na 24ª colocação. Mas agora temos um projeto completamente novo e, por isso, esperamos ficar, pelo menos, entre os oito primeiros. Temos um carro muito mais refinado, com um pacote aerodinâmico, com o motor bem calibrado, a suspensão bem projetada" analisou o capitão.

A competição deste ano ocorre entre os dias 30 de novembro e três de dezembro no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, no interior de São Paulo.