Marcelo Hahn e Alan Hellmeister disputam etapa do GT Open em Monza

Divulgação

Vencedores em Paul Ricard na categoria PROAM, Marcelo Hahn e Alan Hellmeister voltarão a acelerar juntos durante a disputa da penúltima etapa da temporada 2017 da GT Open, que acontece em Monza, na Itália. A dupla brasileira busca somar o maior número de pontos possíveis nas duas corridas do final de semana para que Hahn volte à briga pelo título.

“Depois de uma etapa complicada em Silverstone, nosso objetivo é conquistar o pódio nas duas provas. Estamos muito confiantes porque o desempenho do carro é muito bom e minha parceria com o Alan Hellmeister nas etapas em que o meu parceiro regular Allam Khodair não pode estar presente tem dado muito certo”, disse Hahn.

Hoje, Marcelo Hahn ocupa a quarta posição da tabela com 36 pontos somados. Desse total, 22 foram conquistados ao lado de Hellmeister, incluindo a única vitória brasileira no campeonato, conquistada em Paul Ricard, no dia 11 de junho.

“Estou muito feliz com este retorno e espero ajudar o Marcelo a crescer no campeonato novamente. Acompanhei de perto todas as etapas, mesmo as que não disputei, e posso dizer que, se não tivermos problemas, como o que aconteceu em Silverstone, onde um vazamento de óleo forçou Marcelo a abandonar, seremos fortes candidatos”, disse Hellmeister que coleciona três pódios nesta temporada: dois em Paul Ricard e um na Hungria.

Os treinos livres para a penúltima etapa do campeonato começam na sexta-feira, com sessões às 7h30, 10h15 e 12h25. No sábado acontece a primeira disputa do final de semana. Os carros entram para a tomada classificatória às 6h35 e alinham para a corrida 1 às 11h15. Já no domingo, a definição do grid da corrida 2 está marcada para 5h15 e a largada da prova que fecha a etapa de Monza será às 9h15. As provas serão exibidas ao vivo no site da categoria: www.gtopen.net.