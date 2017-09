Rafael Suzuki faz sua primeira corrida internacional na Stock Car

(Foto: Divulgação)

Rafael Suzuki tem uma extensa carreira no exterior, com passagens vitoriosas por campeonatos como Formula 3 Alemã, F3 Japonesa e Asiática, Campeonato Europeu de GT, além de Europeus e Mundiais de Kart. Porém, neste fim de semana, ele viverá uma nova experiência, ao correr pela primeira vez com a Stock Car fora do Brasil. Após 10 anos, a principal categoria do automobilismo nacional volta para a Argentina, para a 9ª etapa da temporada 2017, que acontecerá em Buenos Aires. Andando constantemente no top-10 nas últimas etapas, Suzuki quer manter a rota ascendente e conquistar bons resultados em frente ao público argentino - fanático por esportes a motor.

O Autódromo Juan Y Oscar Galvez não é um palco inédito para a Stock Car, que correu lá entre 2005 e 2007. Desta vez, o traçado utilizado, dentro as várias opções que o circuito oferece, tem 3.353 metros de extensão e a maioria das curvas de alta velocidade. A previsão do tempo aponta chuva para todos os dias, o que deve ser um desafio extra para os pilotos que nunca andaram na pista.

Suzuki vem fazendo uma temporada de destaque com a equipe Cavaleiro Sports, com regularidade nas provas e boas performances nas classificações, passando para o Q2 em quatro das cinco últimas corridas, e batendo na trave de passar para o Q3 (que concentra apenas os seis melhores na briga pela pole position) em duas delas.

Agora, a Stock Car entra no último terço do campeonato. Após a rodada dupla na Argentina, a categoria ainda passa por Tarumã e Goiânia, e encerra o ano em Interlagos. Assim, o objetivo de Rafael é se reaproximar do top-10 na classificação geral nessa reta final.

“Acho que vai ser uma corrida desafiadora em termos de novidade, pois nunca corri nesta pista, enquanto vários pilotos conhecem bem o circuito. Um dos engenheiros da nossa equipe é argentino, conhece bem a pista, e com certeza vai ajudar a nos adaptarmos o mais rápido possível. Apesar disso, acredito em uma ótima prova, pois temos um carro muito rápido e estamos em uma evolução consistente nas últimas corridas e quero manter esse momento. Será muito bom correr lá, nesse intercâmbio bem bacana com a Super TC2000 e com o público argentino”. Comenta.

As atividades de pista da etapa - que acontece no mesmo evento que a tradicional corrida de 200km de Buenos Aires do Super TC2000 - começam na sexta-feira, com um treino livre. No sábado, há mais uma sessão de treinos e a classificação, com transmissão ao vivo pelo Sportv às 14h. No domingo, as duas corridas da etapa serão realizadas a partir das 14h, ambas com transmissão ao vivo pelo Sportv e com duração de 40 minutos mais uma volta cada.

Confira a programação para a etapa de Buenos Aires (horários de Brasília):

Sexta-feira, dia 29 de setembro

10h30 às 10h45 – Shakedown (grupo 1)

10h55 às 11h10 – Shakedown (grupo 2)

13h20 às 14h20 – Treino Livre 1 (grupo 1)

14h30 às 15h30 – Treino Livre 1 (grupo 2)



Sábado, 30 de setembro

10h10 às 10h50 – Treino Livre 2 (grupo 1)

11h00 às 11h40 – Treino Livre 2 (grupo 2)

14h00 às 15h00 – Classificação



Domingo, 1º de outubro

14h00 – Largada Corrida 1

15h10 – Largada Corrida 2