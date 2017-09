Fórmula Vee volta a Campo Grande para decisão da Copa Mato Grosso do Sul

(Foto: Claudio Laranjeiras)

A Fórmula Vee volta ao Autódromo Internacional de Campo Grande em novembro para mais um grande festival de automobilismo, com a decisão da Copa do Mato Grosso do Sul da categoria e oportunidade para iniciantes aprenderem a acelerar com o drive day e o curso de pilotagem.

A segunda etapa da Copa MS de FVee em Campo Grande será disputada de 10 a 12 novembro, com até quatro provas, reunindo pilotos locais e de outros estados.

“A primeira etapa, em julho, foi um grande sucesso, principalmente pela adesão dos pilotos do Mato Grosso do Sul”, afirma Wilson Fittipaldi Júnior, consultor e instrutor da Fórmula Vee. “Na época, já havíamos decidido voltar ainda este ano. E queremos fazer um evento ainda maior em novembro, com grandes provas neste autódromo impecável e com a oportunidade para novos pilotos iniciarem no automobilismo, com baixo custo e alta emoção.”

Vencedor de uma das duas provas disputadas em julho, o piloto sul-mato-grossense Denis Pedrosa lidera a competição e vai em busca do primeiro título da categoria no Estado.

“Foi uma experiência incrível pilotar um FVee, um carro muito ágil, veloz e seguro”, disse Pedrosa, que além da vitória faturou um segundo lugar na outra corrida em julho. “Esta nova prova será mais um passo para realizarmos um grande campeonato da categoria no nosso estado, ajudar no desenvolvimento do esporte e incentivar o surgimento de novos pilotos.”

Para Denis Pedrosa, a participação de Wilsinho Fittipaldi demonstra a importância da categoria para o automobilismo nacional.

“É incrível poder pilotar um carro que foi criado pela família Fittipaldi há 50 anos e que continua atual e cumprindo seu papel para revelar pilotos e impulsionar quem sonha em fazer carreira nas pistas. E com isso, como aconteceu com o Emerson e o próprio Wilsinho, quem sabe chegar à Fórmula 1”, disse.

O calendário completo das provas da FVee em novembro e a programação do drive day e curso de pilotagem serão divulgados em breve. Também está prevista a realização de uma corrida apenas para os pilotos locais, como foi feito na primeira etapa, em julho.

A classificação atual da Copa do Mato Grosso do Sul de FVee, após a disputa de duas provas em julho, é a seguinte:

1)Denis Pedrosa – 36 pontos

2)Lélio Assumpção – 25

3)Zigomar Júnior – 22

4)Paulo Cesar Bepe – 14

5)Renato Gouveia – 14

6)Suzane Carvalho – 12

7)Cristiano Denardi – 12

8)Flavio Leit – 8

9)Luis Domingues – 8

10)Toninho da Luz – 6

11)Paulo Cesar Santos – 3

12)João Marcelo Cunha – 3

13)Celimary Meirelles – 1