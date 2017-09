Pilotos da Cimed Racing fazem ação promocional no centro de Buenos Aires

Cacá Bueno vai competir com bandeira estampada no macacão. (Foto: Bruno Terena)

A Stock Car voltará a competir em Buenos Aires neste final de semana após dez anos longe do circuito argentino. Sem atividades de pista, hoje foi dia de ações promocionais, caso da atual equipe bicampeã, a Cimed Racing, que levou seus quatro pilotos para sessão de fotos e autógrafos no Obelisco, um dos principais pontos turísticos da capital.

Cacá Bueno, Felipe Fraga, Marcos Gomes e Denis Navarro marcaram presença na ação que deu o pontapé inicial para a etapa especial da principal categoria do Brasil em Buenos Aires - os quatro levarão um desenho especial das bandeira do Brasil e da Argentina juntas no capô de seus carros, simbolizando a união das torcidas quando o assunto é velocidade.

"É sempre especial voltar a Buenos Aires e vir aqui até o Obelisco, na Nove de Julho, centro da cidade e interagir com a torcida. O interessante é que já fiz uma corrida neste lugar, em um circuito de rua, e inclusive subi no pódio. Agora é buscar outro grande resultado neste domingo no autódromo", diz Cacá, que venceu a última etapa da Stock Car realizada em Buenos Aires, em 2007.

Apesar da experiência do pentacampeão da Stock, esta será a primeira vez em que a Cimed Racing, atual bicampeã da categoria, irá disputar uma prova internacional, já que o time de Petrópolis (RJ) entrou para o campeonato em 2013.

Quem já estava na categoria em 2007 e correu na capital argentina foi Marcos Gomes, que naquele ano fazia sua primeira temporada completa na Stock Car. O piloto de Ribeirão Preto era uma das grandes revelações do ano com três pódios conquistados, mas ainda buscava sua primeira vitória na competição, que viria na última corrida do ano em Interlagos.

"São mais de 10 anos correndo na Stock Car e certamente será muito bacana voltar a competir em Buenos Aires. Acredito que vai passar um filme na minha cabeça daquele início de carreira e hoje posso dizer que sou um piloto realizado por ter me estabelecido na Stock e ter conquistado o título em 2015", diz Marquinhos, que vem de um segundo lugar na etapa passada em Londrina.

Após subir no pódio na Corrida do Milhão em Curitiba com Gomes e Cacá Bueno no início de julho, a Cimed Racing engatou uma boa sequência de pódios: Curvelo, Velo Citta e Londrina. "Nossa equipe vive um bom momento na temporada graças ao ótimo trabalho de todos do nosso box e queremos seguir na disputa do título após essa rodada dupla na Argentina", diz William Lube, chefe de equipe da Cimed Racing.

Denis Navarro, um dos companheiros de Gomes na equipe, também já correu no Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, mas em outra categoria: na F-3 Sul-americana em 2008, ano que foi pole position na Capital Federal dos argentinos.

"A pista de Buenos Aires me traz boas lembranças da época de Fórmula 3, quando eu subi duas vezes no pódio com dois terceiros lugares no mesmo final de semana. Ainda fui o pole position da segunda corrida e foi muito especial ver a paixão dos argentinos pela velocidade", lembra Denis, que terminou o campeonato na terceira posição.

Os treinos da Stock Car no Autódromo Oscar Alfredo Gálvez começam nesta sexta-feira com a primeira sessão livre às 13h20. O segundo treino será no sábado às 10h10 e o classificatório acontece às 14h. A rodada dupla no domingo também terá início às 14h e, assim como a definição do grid de largada, terá transmissão ao vivo dos canais Sportv.