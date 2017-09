Felipe Nasr vai disputar temporada 2018 do Weathertech nos EUA

Google Plus

(Foto: Divulgação)

A equipe americana Action Express confirmou nesta quinta-feira, 28, a contratação do brasileiro Felipe Nasr e do português Filipe Albuquerque para a temporada 2018 do Weathertech.

A dupla substituiu Christian Fittipaldi e Dane Cameron em tempo integral. O brasileiro já competiu nos Estados Unidos, antes de correr por duas temporadas na Fórmula 1. Ele vai dividir o Cadillac #31 com Eric Curran. Albuquerque vai dividir o #5 com o portugues João Barbosa.

Fittipaldi vai participar das provas longas ao lado da dupla portuguesa, enquanto Mike Conway fará o mesmo com o #31 para Daytona e Sebring.

“Como uma equipe, a temporada 2017 tem sido sólida, mas todos nós estamos trabalhando duro para tornar 2018 um ano ainda melhor”, disse o chefe de equipe Gary Nelson.

“Estamos felizes de ter Eric por mais um ano e ter Felipe de volta para correr com a gente na temporada completa.” Completou.

Christian vai permanecer na equipe como diretor esportivo. Tim Keen se junta à equipe como coordenador de desempenho e estratégias para o #31. Dane Cameron sai da equipe para competir com a equipe Penske no próximo ano.