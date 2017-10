Rafael Suzuki conquista primeiro pódio na Stock Car

(Foto: Divulgação)

Rafael Suzuki está voltando para o Brasil com a mala mais pesada após a etapa da Stock Car na Argentina, e com sensação de dever cumprido. Correndo pela primeira vez fora do Brasil pela categoria, e também fazendo sua estreia no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, o piloto da Cavaleiro Sports fez uma grande corrida 2, largando em 20º e cruzando a linha de chegada em 3º lugar, comemorando assim seu primeiro pódio na Stock Car.

Nos primeiros treinos livres no circuito, até então desconhecido para o piloto, ele teve resultados distintos. No primeiro dia, enfrentou algumas dificuldades, mas na segunda sessão, na manhã de sábado, ficou em 3º entre os 30 pilotos do grid. Na classificação, porém, Suzuki não conseguiu encaixar a volta ideal e assegurou apenas a 20ª posição no grid de largada para a corrida 1, planejando uma recuperação.

Já neste domingo, a primeira corrida teve início sob chuva, o que dificultou bastante a visibilidade dos pilotos. No caso de Suzuki, um imprevisto com o limpador de pára-brisas ocasionou a perda de visibilidade, o que atrapalhou os planos nesta prova. Mas a equipe Cavaleiro Sports acertou na estratégia do carro #8, colocando pneus para pista seca durante a parada obrigatória nos boxes, já pensando na performance da segunda prova. Então, nas últimas voltas, Rafael teve de ser cauteloso, pois muitos pontos do traçado ainda estavam molhados, mas, conseguiu completar a corrida em 20º, marcando 1 ponto para o campeonato. A vitória ficou com Felipe Fraga.

A largada para a segunda corrida ainda aconteceu sob regime de safety-car, com os pilotos alinhados em fila indiana - e não em fila dupla, como o habitual. Suzuki saiu em 20º, mas em poucas voltas conseguiu avançar muitas posições com belas ultrapassagens e um ritmo muito forte. Quando a janela de pit-stops abriu, Rafael permaneceu na pista ainda fazendo voltas rápidas e chegou a estar na liderança da corrida. Depois das paradas, Rubens Barrichello voltou em primeiro, e Suzuki vinha em 2º lugar. O piloto do carro #8 chegou a ser ultrapassado na penúltima volta por Max Wilson, mas ficou bastante satisfeito com seu primeiro pódio na categoria, ao terminar em 3º.

"Fiquei muito feliz por esse resultado, não só por mim, mas por toda a equipe. A Stock Car é uma categoria extremamente competitiva, tínhamos batido na trave algumas vezes e enfim chegou o nosso pódio! Estávamos rápidos durante todo o fim de semana, numa pista em que não conhecia, mas a classificação não foi como o esperado. Na corrida 1, minha visibilidade estava bem comprometida, então ficou difícil buscar um resultado melhor, mas a equipe optou por colocar pneus slick e essa foi a estratégia acertada. Meu carro era muito rápido na corrida 2 e consegui fazer muitas ultrapassagens. Também foi legal dividir o pódio com o Barrichello, que é um amigo e uma referência para mim. Vamos seguir trabalhando bastante para que esse pódio se repita mais vezes". Comenta.

Com os resultados em Buenos Aires, Suzuki somou 17 pontos para o campeonato, e se manteve na 16ª posição na classificação geral, mas agora com a pontuação mais próxima de seus adversários diretos.

Faltam ainda três etapas para o fim da temporada 2017, sendo que a próxima - a décima do ano - acontece entre os dias 20 e 22 de outubro, em Tarumã, na Grande Porto Alegre.