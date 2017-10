Diego Nunes conquista quarto lugar em Buenos Aires pela Stock Car

Google Plus

(Carsten Horst/ Hyset)

A Stock Car teve sua 9ª etapa da temporada em Buenos Aires, neste domingo, dia 01, no Autódromo Oscar Y Juan Galvez. A prova que marcou o retorno da maior categoria do país após 10 anos à capital argentina teve o piloto paulista Diego Nunes entre os melhores, tanto nos treinos e classificatório, quanto na corrida.

A bordo do carro #70, ele que largou da sexta posição, chegou próximo do pódio em uma corrida bastante complicada, ficando na quarta posição em uma corrida que contou com a chuva, como grande protagonista. Diego já tinha vencido duas vezes nesse circuito quando disputava a F3 Sulamericana.

O piloto da Hero Motorsport somou mais de vinte pontos em uma etapa. "Acertamos na primeira, talvez se estivéssemos largado um pouco mais pra frente, daria para brigar certeza pelo pódio, porque eu era muito mais rápido que os outros, só do (Felipe) Fraga que não, e a corrida 2 ficamos na loteria, devia ter parado para trocar pneus, colocar slick (composto para pista seca), talvez sim, mas muito difícil saber. O importante é que conseguimos somar 21 pontos e voltamos ao nosso objetivo, onde nossa meta era andar entre os cinco primeiros e pontuar mais de vinte pontos por final de semana. Agora na reta final do campeonato, Tarumã, Goiânia e Interlagos andamos muito bem, temos um retrospecto de bons resultados. Então, vamos terminar com chave de ouro", explicou o piloto, que largou na sexta colocação.

A Stock Car volta à pista entre os dias 20 e 22 de outubro com a etapa disputada em Tarumã, no Rio Grande do Sul.