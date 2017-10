Pelo GT Open, Marcelo Hahn e Allam Hellmeister conquistam dois Top10 em Monza

(Foto: Divulgação)

Marcelo Hahn e Allam Hellmeister fecharam a etapa de Monza do International GT Open com dois oitavos lugares na categoria PROAM. A disputa realizada em formato de rodada dupla com corridas no sábado e no domingo foi válida pela penúltima etapa do campeonato que reúne as grandes marcas de carros de Grand Turismo.

“Esperávamos um resultado melhor, mas o final de semana foi bastante complicado depois de um acidente ainda nos treinos. Agora temos que levantar a cabeça e mirar a última etapa do ano para fechar 2017 com no alto do pódio, em Barcelona”, resumiu Marcelo Hahn, que este ano levantou troféus em Paul Ricard e Spa-Francorchamps.

Hellmeister, que esteve ao lado de Marcelo na disputa deste final de semana e também participou das duas conquistas em Paul Ricard também lamentou o resultado abaixo do esperado. A etapa de Monza marcou sua despedida do campeonato. Em Barcelona, Hahn voltará a acelerar ao lado de Allam Khodair, seu parceiro regular, que não pode participar das provas na Itália porque estava competindo na Stock Car, em Buenos Aires.

“Apesar do resultado não ter sido aquele que esperávamos quando partimos do Brasil, agradeço muito a oportunidade que tive de acelerar ao lado do Marcelo nesta temporada. O International GT Open é um campeonato fantástico e fico muito feliz de ter podido formar uma dupla vencedora ao lado do Marcelo, com dois pódios em Paul Ricard. Agora vou ficar na torcida por ele e pelo meu xará em Barcelona”, finalizou Hellmeister.

Sem marcar pontos em Monza, Marcelo Hahn desceu para a oitava posição do campeonato na categoria PROAM e, com 36 pontos somados, não tem mais chances de título. No entanto, um bom resultado em Barcelona pode levar o piloto que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica e Preserv até ao vice-campeonato. A disputa na Catalunha está marcada para os dias 28 e 29 de outubro.