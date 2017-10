Christian Hahn chega perto do Top10 em Monza pelo EuroFormula Open

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Christian Hahn chegou perto de conquistar mais um Top10 na Euroformula Open, neste final de semana. Em Monza, na Itália, o piloto brasileiro que disputa a sua primeira temporada na Europa ficou em 11o lugar na corrida que fechou a sexta etapa do campeonato. Antes, no sábado, em uma corrida difícil e repleta de incidentes, o jovem que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica e Preserv havia salvado um 14o lugar.

“Não foi o final de semana que esperávamos, mas o ponto positivo termos, mais uma vez, completado as duas provas. Isso é muito importante por este ser um ano de aprendizado, onde estou ganhando quilometragem. Ainda temos mais duas etapas pela frente e acredito que poderemos buscar resultados melhores em Jerez e Barcelona”, disse o piloto que corre pela equipe Drivex.

A próxima etapa do campeonato está marcada para os dias 07 e 08 de outubro, em Jerez De La Frontera, na Espanha.