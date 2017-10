Lucas di Grassi classifica como positivo testes na Fórmula E

(Foto: Divulgação)

Lucas di Grassi teve o reencontro com sua equipe e seus adversários nesta segunda-feira (2) no circuito Ricardo Tormo em Valência, na Espanha. O traçado recebe os treinos coletivos visando a temporada 2017-2018 da Fórmula E, que começa no dia 2 de dezembro em Hong Kong. Agora carregando o número 1 no bólido da Audi Sport Abt Schaeffler, o brasileiro foi o terceiro mais rápido do primeiro dia de testes.



“Um dia bem positivo, sem nenhum tipo de problema, em que pudemos experimentar diversas regulagens no carro. Pena que tivemos duas pequenas interrupções por bandeira vermelha, sem isso poderíamos ter andado um pouco mais; entretanto, não foi nada que comprometesse o programado para hoje”, disse o campeão da Fórmula E.



Lucas foi o segundo colocado no turno da manhã, a apenas 0s049 do melhor tempo, registrado por Sam Bird, da DS-Virgin; à tarde, as marcas baixaram e o brasileiro ficou com o terceiro melhor tempo, mais uma vez em uma sessão na qual os carros marcaram voltas extremamente próximas – principalmente entre os seis primeiros.



Di Grassi marcou 1min18s579, enquanto o mais rápido do dia foi Oliver Turvey, da NIO, e Sébastien Buemi, da Renault e-Dams, foi o segundo. Os três primeiros separados por apenas 14 milésimos de segundo – a diferença entre o atual vice-campeão e campeão foi de apenas dois milésimos.



“Ainda não podemos tirar qualquer tipo de conclusão, até porque estamos testando em um autódromo, que não é o habitat natural da Fórmula E, que corre em circuito de rua. Por isso, não andamos aqui pensando nos tempos de volta, mas sim em ajustar o carro e testar todos os seus componentes”, afirmou.



Os testes coletivos de pré-temporada da Fórmula E prosseguem nesta terça (3) e quarta-feira (4) no autódromo espanhol.



Testes, 1º Dia (Top-5):

1. 16 Oliver Turvey (NIO Formula E Team) - 1:18.565

2. 9 Sebastien Buemi (Renault e.Dams) - 1:18.577

3. 1 Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) - 1:18.579

4. 19 Felix Rosenqvist (Mahindra Racing) - 1:18.643

5. 2 Sam Bird (DS Virgin Racing) - 1:18.669



CALENDÁRIO FIA FORMULA E temporada 2017-2018

02/12 – Hong Kong

03/12 – Hong Kong

13/02 – Marrakesh, Marrocos

03/02 – Santiago, Chile

03/03 – Cidade do México, México

17/03 – SÃO PAULO, Brasil

14/04 – Roma, Itália

28/04 – Paris, França

19/05 – Berlim, Alemanha

10/06 – Zurique, Suíça

14/07 – Nova York, Estados Unidos

15/07 – Nova York, Estados Unidos

28/07 – Montreal, Canadá

29/07 – Montreal, Canadá