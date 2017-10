Hélio Castroneves troca a Indy pelo Endurance em 2018

(Foto: Divulgação)

A Penske confirmou nesta quarta-feira, 04, que Hélio Castroneves será um dos pilotos da equipe para a temporada 2018 do Weathertech SportsCar. O brasileiro vai partilhar o novo Acura ARX-05 com Juan Pablo Montoya e Dane Cameron. Os demais pilotos serão anunciados nos próximos dias.

Castroneves volta oficialmente ao mundo dos protótipos neste final de semana ao lado de Montoya e Simon Pagenaud, para disputar a última etapa da IMSA em 2017, Petit Le Mans com um Oreca 07 equipado com motor Gibson. O piloto vai defender as cores da equipe também nas 500 Milhas de Indianápolis no próximo ano.

“Hélio tem sido um membro valioso da Team Penske por quase 20 anos e estamos ansiosos para compartilhar mais sucesso juntos”, disse Roger Penske. "Pilotos como a Hélio, Rick Mears e Mark Donohue são o que fizeram Team Penske que é hoje. Isto representa um novo desafio para ele e sei que ele está animado com a oportunidade. Tendo estabelecido pilotos vencedores, como Hélio e Juan, em parceria com jovens e talentosos pilotos que conhecem a série como Dane Cameron, vai ajudar a dar o nosso novo programa de carros esportivos uma base sólida como nós cabeça para a temporada de 2018”.

Após 18 temporadas na IndyCar, Hélio terminou na quarta colocação do campeonato 2017. Foi a 14º vez em sua carreira que terminou entre os cinco melhores da competição. Foram 30 vitórias, 50 poles e três pódios este ano. É do brasileiro o recorde de vitórias pela equipe Penske. Castroneves venceu três vezes as 500 Milhas de Indianápolis em 2001, 2002 e 2009.

No endurance, o brasileiro venceu Petit Le Man em 2008, conquistou duas poles e três pódios. “Eu tenho a sorte de conseguir meus objetivos pessoais com o Team Penske ao longo dos anos”, disse Castroneves, que também que está a mais tempo dentro da equipe. “Ajudar Roger, a equipe e todos com Acura iniciando este programa e construí-lo a partir do zero será outro grande desafio e uma grande oportunidade na minha carreira. Estou orgulhoso de tudo o que realizamos juntos na INDYCAR e agora estou focado em ajudar a desenvolver o ARX-05 para tentar ganhar as 24 Horas de Daytona e o campeonato IMSA em 2018. Eu também estou animado para ter a chance de correr novamente para a Team Penske em Indianápolis. Essa corrida é importante, e busco a quarta vitória, é algo que eu realmente quero realizar na minha carreira . Nós viemos tão perto nos últimos anos, sei que vamos ter uma grande oportunidade para tentar fazer um pouco de história”.