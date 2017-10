Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque conquistam tetracampeonato Norte-americano de Endurance

(Foto: José Mário Dias)

Foram 10 horas intensas, de muita disputa e emoção, com a definição dos vencedores nos minutos finais. A décima e última etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, realizada neste sábado (dia 7) em Road Atlanta (EUA), teve um roteiro digno de uma grande final. E para o brasileiro Christian Fittipaldi o campeonato de 2017 termina com mais um título, na verdade, o quarto seguido no Campeonato Norte-americano de Endurance, que engloba as quatro provas longas da temporada (24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, 6 Horas de Watkins Glen e 10 Horas de Petit Le Mans).

Ao lado dos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, Fittipaldi garantiu o titulo para o #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R, da equipe Action Express Racing, ainda nas quatro primeiras horas da disputa, em virtude do abandono prematuro do #10 Cadillac DPi da Konica Minolta. O trio da Action Express somou 46 pontos no final, contra 42 dos irmãos Ricky e Jordan Taylor, que apesar de não terminarem a prova garantiram o título da temporada completa, com 310 pontos.

A festa de Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque só não foi maior, pois faltando 10 voltas para o final, Albuquerque sofreu uma punição por um toque, enquanto liderava a prova e foi obrigado a parar nos boxes, para um “stop and hold” de 60 segundos, voltando uma volta atrás dos líderes. Eles completaram a prova na quinta posição. Scott Sharp, Ryan Dalziel e Brendon Hartley garantiram a vitória nas 10 Horas de Petit Le Mans.

Fittipaldi partiu da nona colocação do grid e os pilotos e a equipe Action Express Racing trabalharam forte em busca das primeiras colocações, lidando com cuidado no intenso tráfego na pista de 2,54 milhas (aproximadamente 4,1 km). Logo após as primeiras horas, o trio já aparecia sempre entre os três, quatro primeiros.

No final, após uma punição ao brasileiro Pipo Derani, Albuquerque assumiu a ponta faltando 10 voltas para o encerramento da prova. No entanto, o piloto também acabou punido, por um toque e perdeu muito tempo nos boxes, cumprindo a punição. O quinto lugar impediu a conquista do vice-campeonato no geral, mas os pilotos ficaram felizes por cumprirem a missão de conquistar o título de endurance.

“Quatro títulos seguidos! É uma grande conquista e que veio de um esforço enorme de toda a equipe”, comentou Fittipaldi. “Todos fizeram um trabalho fantástico e, se o carro não terminasse as provas, não conquistaríamos os pontos para estarmos nessa posição. Tínhamos o foco em sermos rápidos e consistentes”, continuou o brasileiro.

“Estamos felizes por vencer o Campeonato de Endurance e tiro o chapéu para os pilotos do carro 10, pela vitória no geral. Eles fizeram um grande trabalho, especialmente na primeira metade da temporada”, ressaltou. “Vamos recolher tudo agora e aprender com os nossos erros, guardar tudo o que fizemos corretamente e voltar ainda mais fortes em 2018”, finalizou Fittipaldi.

Nas nove provas da temporada 2017, os pilotos do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R conquistaram duas poles, três pódios e uma vitória (6 Horas de Watkins Glen).

Barbosa também comemorou a conquista do título. “Era um dos nossos objetivos, vencer o Campeonato de Endurance, assim com vencer a corrida e terminar em segundo no geral”, lembrou. “Tivemos uma excelente estratégia nos pit stops, mas depois recebemos uma punição de 60 segundos, que nós realmente não entendemos. É uma pena estar liderando a corrida no final e não conquistar mais uma vitória. Mas o Mustang Sampling Cadillac estava muito forte”, concluiu o português.

Albuquerque também lamentou a punição no final. Durante o “stop and hold” nos boxes, era possível ver a insatisfação do piloto dentro do carro. “Foi um final decepcionante. Vencemos o Campeonato de Endurance no meio da corrida e fomos em busca da vitória. O final da corrida foi intenso. Na relargada, acelerei forte, estávamos tocando roda no final da última curva, misturados com vários carros da GT. Não acho que pilotei de forma diferente das outras voltas, então não entendi a punição. Mas, no final, voltamos pra casa com o título do endurance, o que é bom para a equipe”, finalizou.

O resultado da categoria Protótipos em Road Atlanta:

1 2 S. Sharp / R. Dalziel / B. Hartley Tequila Patron ESM Nissan DPi 402 voltas 10h00min22s867

2 31 D. Cameron / E. Curran / M. Conway Whelen Engineering Racing Cadillac DPi +7.633

3 6 J. Montoya / H. Castroneves / S. Pagenaud Team Penske ORECA LMP2 +8.058

4 22 J. van Overbeek / L. Derani / B. Senna Tequila Patron ESM Nissan DPi +19.285

5 5 J. Barbosa / C. Fittipaldi / F. Albuquerque Mustang Sampling Racing Cadillac DPi + 1 volta

6 85 C. Miller / S. Simpson / M. Goikhberg JDC-Miller Motorsports ORECA LMP2 + 3 voltas

7 90 M. Goossens / R. Van Der Zande / J. Bomarito Visit Florida Racing Ligier LMP2 Não completou

8 13 M. Beche / N. Heidfeld / G. Menezes Rebellion Racing ORECA LMP2 Não completou

9 10 R. Taylor / J. Taylor / R. Hunter-Reay Konica Minolta Cadillac DPi-V.R Cadillac DPi Não completou

10 52 J. Gutierrez / O. Pla / J. Canal PR1/Mathiasen Motorsports Ligier Não completou