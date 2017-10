Wellington Cirino lidera último treino pela Copa Truck em Tarumã

(Fábio Davini/MF2)

Por pouco menos de dois décimos de segundo, Wellington Cirino (Mercedes) bateu o paulista Danilo Dirani (Scania) e cravou a volta mais rápida do terceiro treino livre da Copa Truck na manhã deste sábado no circuito gaúcho de Tarumã. O tempo estabelecido pelo paranaense (1min20s359) é o melhor do fim de semana até agora, aproveitando-se do piso praticamente seco. O estreante Paulo Salustiano (VW), novamente com bom desempenho, ficou em terceiro, seguido pelo parceiro de equipe RM, o veterano Adalberto Jardim. O gaúcho Regis Boessio e o pernambucano Beto Monteiro completaram o Top 6.

Ao final da sessão de 60 minutos voltou a chover leve sobre o autódromo do município vizinho à capital Porto Alegre. Como a meteorologia aponta possibilidades de 60% de chuva no momento do qualifying, marcado para as 12h10, a definição do grid de abertura da Copa Sul/Sudeste não permite qualquer prognóstico a respeito de favoritos. Depois da primeira fase, os oito mais rápidos passarão ao Top Qualifying, que garantirá um ponto de bonificação a quem conquistar a pole.

Depois do TL3, os comissários desportivos anunciaram que o excesso de velocidade na passagem pelo radar, estipulada em 160,9 km por hora, será punida com a perda da melhor volta nas tomadas classificatórias. A reincidência implicará na eliminação também da segunda melhor volta. A medida acolheu pedido apresentado pela unanimidade dos pilotos, preocupados com a questão da segurança numa pista rápida e cuja curva 1, localizada poucas centenas de metros depois do radar, praticamente não dispõe de área de escape. O excesso de fumaça também pode causar penalização. Nesta manhã, Felipe Giaffone, o mais veloz da véspera, perdeu as melhores voltas por essa razão.

Os tempos desta manhã em Tarumã:

1 – Wellington Cirino (Mercedes), 1min20s379

2 – Danilo Dirani (Scania), 1min20s557

3 – Paulo Salustiano (VW), 1min21s243

4 – Adalberto Jardim (VW), 1min21s617

5 – Regis Boessio (Volvo), 1min21s689

6 – Beto Monteiro (Iveco), 1min21s989

7 – Roberval Andrade (Iveco), 1min22s269

8 – Renato Martins (VW), 1min22s786

9 – Ronaldo Kastropil (Mercedes), 1min22s945

10 – Luiz Lopes (Iveco), 1min23s116

11 – Witold Ramasauskas (VW), 1min23s260

12 – Duda Bana (Scania), 1min23s329

13 – Débora Rodrigues (VW), 1min23s570

14 – Jaidson Zini (Scania), 1min23s872

15 – Felipe Giaffone (1min29s321)

16 – Fábio Fogaça (Ford), 1mkin41s729