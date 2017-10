Augusto Farfus fecha temporada 2017 da DTM, com 7º lugar em Hockenheim

(Foto: Divulgação)

O tradicional circuito alemão de Hockenheim sediou neste fim de semana a decisão da temporada 2017 do DTM, que só foi definido na última das 18 corridas do ano, a favor de René Rast, que levou a melhor sobre seus companheiros da Audi. Para Augusto Farfus, o único brasileiro no grid, o ano foi de altos e baixos, mas terminou de forma positiva com o 7º lugar na corrida final.

No sábado, a corrida foi pouco movimentada ao longo do grid. Após largar em 14º, Farfus vinha se aproximando da briga por um lugar no top-10, porém, um problema durante o pit-stop obrigatório fez com o piloto perdesse muito tempo, e assim voltou no fim do pelotão, terminando a prova em 17º. Jamie Green venceu a corrida e assim subiu momentaneamente para a vice-liderança do campeonato, e, com o líder Mattias Ekström fora dos pontos, a decisão do título realmente ficou para a última prova do ano.

Neste domingo, o dia foi mais positivo para o brasileiro. Augusto garantiu a 8ª posição no grid de largada para a segunda corrida da rodada, que teve diferentes estratégias adotadas pelos pilotos, especialmente por aqueles que disputavam o campeonato. Penalizados, Ekström e Green largaram mais para trás, e René Rast - que era 3º na tabela - saiu na primeira fila. Assim, Rast conseguiu manter a vantagem, e cruzou a linha de chegada em 2º para comemorar o título de campeão em seu primeiro ano na categoria. Farfus fez sua parada nos boxes ainda durante o primeiro terço da corrida, e chegou a estar em 5º lugar. Nas últimas voltas, porém, com pneus mais desgastados e sem acionamentos do DRS disponíveis, foi ultrapassado e fechou a última corrida do ano na 7ª posição.

A temporada de Farfus, assim como de muitos de seus companheiros da BMW, foi marcada por boas performances, especialmente no segundo semestre - como a pole position em Zandvoort e a prova em Nürburgring, em que liderou mais da metade da corrida -, mas que nem sempre foram convertidas em pontos. Assim, o curitibano ficou em 16º na classificação geral.

Apesar do fim do campeonato 2017 do DTM, Augusto segue com a agenda cheia. Em duas semanas, ele participa dos testes de jovens pilotos do DTM, servindo como referência para os que vão treinar pela BMW. Ele também participa do desenvolvimento da nova BMW M8 GTE, que será utilizada a partir do ano que vem na categoria GTE do WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e do WeatherTech Sports Car Championship, nos Estados Unidos, na categoria GTLM.

“Estivemos competitivos em Hockenheim, assim como nas últimas etapas. No sábado, um problema no pit-stop nos impediu de terminar nos pontos, e, na corrida 2, pude avançar e concretizar mais um top-10. No geral, foi uma temporada em que a performance esteve lá, mas nem sempre conseguimos converter em pontos, o que é um pecado. Em função de não termos tido o início de campeonato esperado, começamos o trabalho em equipe muito cedo, e isso às vezes compromete o cenário final. Mas terminar pontuando nos deixa animados para todo o trabalho que virá. Ainda não estou com os planos definidos para 2018, mas ainda temos muitas atividades importantes nas quais estarei me dedicando neste ano”. Comentou o piloto.

Assim como os carros do Super GT participaram de algumas atividades do DTM em Hockenheim, BMW e Audi também farão demonstrações de seus carros na final do campeonato japonês em Motegi, e Farfus está escalado para a atividade, além de correr o FIA GT World Cup, em Macau, em novembro, com um Art Car desenvolvido pela artista chinesa Cao Fei em um modelo BMW M6 GT3.