Matheus Ferreira disputa título até última volta na Copa Brasil de Kart

Matheus Ferreira

Revelação do kartismo na temporada 2017, Matheus Ferreira conquistou mais um pódio no último final de semana, desta vez na Copa Brasil de Kart, um dos campeonatos mais importantes do País. O piloto de 10 anos, que é o atual campeão paulista, buscava mais um título e até chegou a liderar a corrida final da categoria Cadete, mas terminou com um quinto lugar após a disputa com os rivais na última curva do Kartóromo Paladino, em Conde (PB).

"Foi um campeonato e uma corrida final bastante disputada. Eu queria ter sido campeão, mas estou feliz com o meu desempenho nos treinos e nas provas. Agradeço todos da Russo Racing pelo ótimo trabalho que fizeram na preparação do kart", diz Matheus, que iniciou no kartismo aos 8 anos de idade.

Matheus liderou três dos cinco treinos livres na Copa Brasil e agora vai embalado após o pódio conquistado para mais um desafio nesta sábado na Copa São Paulo KGV, onde o piloto brasiliense também briga pelo título.

"Essa reta final do ano é importante com vários campeonato sendo decididos. Estou focado em disputar o título da Copa São Paulo, onde fui o melhor estreante da Cadete no ano passado", diz Matheus, que em 2017 também foi destaque no cenário internacional com o segundo lugar em uma etapa da ROK Cup na Flórida (EUA).