VW/Man lidera entre os construtores na Copa Truck

(Fábio Davini/MF2)

A Iveco começou melhor, mas a VW/Man reagiu na segunda bateria em Tarumã e assumiu a liderança do campeonato de montadoras da Copa Sul/Sudeste, terceira e última da temporada de estreia da Copa Truck em pistas brasileiras. Ao final da rodada dupla de domingo no circuito gaúcho, a atual bicampeã – venceu os regionais Centro-Oeste e Nordes – soma 86 pontos contra 80 da Iveco.

Um dos grandes atrativos e diferenciais da Copa Truck é exatamente o sistema de torneios curtos. Desta forma, a decisão tanto de pilotos quanto de marcas está programada já para a segunda etapa em Interlagos, dia 17 de dezembro. Até lá, todas as equipes poderão revisar os brutos e colocá-los em condições de brigar pelo título. Como o regulamento determina que valem os pontos dos dois melhores representantes por montadora, a disputa está completamente aberta. Noventa e dois pontos estarão em jogo no autódromo paulistano, o que mantém todos os competidores no páreo.

A classificação está assim:



1 – VW/Man, 86 pontos

2 – Iveco, 80

3 – Scania, 56

4 – Ford, 25

5 – Mercedes-Benz, 24

6 – Volvo, 8