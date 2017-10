Equipes da Stock Car preocupadas com desgaste de pneus em Tarumã

(Foto: Divulgação)

A Stock Car, principal categoria do automobilismo nacional, entra na reta final da temporada 2017 e disputa, neste domingo (dia 22), a 10a e antepenúltima etapa do ano em um dos circuitos de maior média de velocidade do Brasil. O autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), será o palco de mais uma rodada dupla e a briga pela vitória deve ser intensa.

Na equipe Hot Car Competições (Promax Bardahl), os pilotos Sérgio Jimenez e Guga Lima estão animados para a disputa no traçado de 3.016 metros. No ano passado, eles conquistaram bons resultados no circuito gaúcho. Jimenez foi o décimo na corrida principal e Guga pontuou nas duas provas (11o e 14o). A equipe também conquistou um sétimo lugar e espera que o bom retrospecto se repita. A maior preocupação agora é com o alto desgaste dos pneus na pista gaúcha.

Jimenez também tem uma ligação especial com o circuito de Viamão. Foi em Tarumã, que o piloto fez sua primeira pole no automobilismo, na época da Fórmula Renault. “Tarumã é uma pista pequena, mas muito desafiadora. Além de ter as curvas de alta, como a 1 e a 9, agora tem uma chicane entre a 1 e a 3, ficando uma curva complicada”, destacou Jimenez.

O piloto do Stock #73 também comentou sobre a preocupação com os pneus. “O asfalto provoca um desgaste altíssimo dos pneus, o que dificulta ainda mais a estratégia do final de semana. Mas vamos tentar uma performance melhor, quem sabe brigar pelo pódio”, completou o piloto de Piedade, no interior de São Paulo.

Piloto mais jovem da Stock Car, com 21 anos, Guga também ressalta o aspecto abrasivo no asfalto gaúcho. “Tarumã foi uma etapa muito boa pra mim no ano passado. Consegui marcar pontos nas duas provas. É uma pista que eu gosto bastante, apesar do asfalto ser bem antigo e desgastar bastante os pneus. Vamos ter de trabalhar bem essa estratégia dos pneus, porque é uma das pistas mais abrasivas da temporada. Mas o traçado tem curvas rápidas e eu gosto bastante. Quero tentar me recuperar na temporada e ter melhores resultados nestas últimas etapas do ano”, finalizou o piloto do Stock #9.

Os treinos livres em Tarumã terão início na sexta-feira (20), com a tomada de tempos no sábado (21), a partir do meio-dia (ao vivo no SporTV). No domingo, as provas terão suas largadas às 13 horas e 14h10.

Confira a programação para a etapa de Tarumã:

Sexta-feira, dia 20

10 às 10h10 – Shakedown Grupo 1

10h15 às 10h25 – Shakedown Grupo 2

10h40 às 11h10 – 1o Treino Livre Grupo 1

11h15 às 11h45 –1o Treino Livre Grupo 2

16 às 16h30 – 2o Treino Livre Grupo 1

16h35 às 17h05 – 2o Treino Livre Grupo 2

Sábado, dia 21

8h45 às 9h15 – 3o Treino Livre Grupo 1

9h20 às 9h50 – 3o Treino Livre Grupo 2

12 às 13h00 – Classificação

Domingo, dia 22

13 horas – Largada Corrida 1 (40 Minutos + 1 Volta)

14h10 – Largada Corrida 2 (40 Minutos + 1 Volta)

Classificação do campeonato (Top-10):

1- Daniel Serra - 259 pontos

2- Thiago Camilo - 255

3- Felipe Fraga- 214

4- Átila Abreu - 204

5- Rubens Barrichello - 186

6- Cacá Bueno - 181

7- Max Wilson - 180

8- Marcos Gomes - 162

9- Ricardo Maurício - 156

10- Gabriel Casagrande – 144

23- Sergio Jimenez - 49

30- Guga Lima – 19